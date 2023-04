Perla Ilich emociona a sus seguidores con reflexión por su cumpleaños

Este jueves Perla Ilich está celebrando su 31 añitos, por lo que no pudo dejar de lado compartir con sus más de 774 mil seguidores en Instagram, una sentida reflexión en la que repasa lo que resultó este último año de vida.

«Feliz cumpleaños a mi misma. Gracias infinitas por todo el cariño, que me han dado», comenzó escribiendo la gitana para acompañar una selfie de este gran día.

Siguiendo por esta línea, Perla Ilich agregó: «Agradezco infinitas a Dios por el trabajo que me dio en su momento, porque lo bueno de la televisión son ustedes, la gente que me sigue sin conocerme en persona, las que me comentan y aconsejan solo por cariño».

«Espero cada día ser mejor persona. Muchos de ustedes me conocen desde los 17 añitos, hoy ya son 31 y hemos construido una hermosa historia, los amo», cerró la protagonista del docurreality Perla, tan real como tú.

Como era de esperar, en cosa de minutos recibió casi tres mil me gusta y decenas de comentarios. Felicitándola en su cumpleaños y deseándole lo mejor para lo que se venga a futuro.

«Muchas felicidades perlita que Dios siempre esté contigo de la mano junto a tu familia muchas bendiciones»; «Perlitaa me dejas chascón»; «Felicidades perlita q dios te bendiga mucho beso y abrazo linda»; «Muy feliz cumpleaños perla q lo pases muy bien y q sigas siempre siendo como eres»; «q cumplas muchos más bella perlita» y «Felicidades hermosa», le dejaron Perla Ilich.

El mensaje de Perla Ilich por las críticas a su cuerpo

Hace un tiempo, la chiquilla compartió un sentido mensaje en Instagram, donde se refiere a las críticas que recibe por su peso. «Nadie tiene el derecho de hablar de tu cuerpo, porque conozco a muchas personas que son delgadas y quieren subir de peso y tampoco pueden. Entonces no debería ser un tema si eres gordita o eres delgada, porque hoy día las personas no se dan cuenta que al hablar del peso de otra mujer, le estás haciendo un daño».

«Yo soy una mujer que vive con una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso, que asimilo el agua que tomo y tuve un trauma por mucho tiempo, porque me hicieron mier… en la redes sociales», indicó Perla Ilich.