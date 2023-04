Camila Recabarren se confiesa sobre su llegada al mundo del contenido para adultos: «Yo no tengo límites»

Tiempo atrás Camila Recabarren volvió a nuestro país luego de estar por varios meses en Estados Unidos. Tras esto, es que la chiquilla sorprendió al dar a conocer que tomó la decisión de unirse a las plataformas de venta de contenido para adulto Only Fans y Arsmate.

«Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza. Siempre me ha gustado sacarme fotos» señaló en su momento.

Es en este contexto que ahora Camila Recabarren, estuvo invitada a los Arsmate Awards, donde conversó con Las Últimas Noticias, asegurando que llegó a «aprender de las chicas» pues «llevo muy poquito en esta plataforma, muy poquito; en Only Fans cumplí un mes».

Junto con esto, admitió que de todas formas «he monetizado muy bien porque, como dijo Shakira, ya es hora de facturar», cobrando 15 dólares al mes, unos 12 mil pesos chilenos.

Por otro lado, Camila Recabarren aseguró que «estas plataformas nos dan la libertad de seguir creando contenido y decidir estar dónde uno quiere». Agregando que en el caso de la plataforma chilena el pago es inmediato, así que «con los poquitos suscriptores que tengo ya me sirve».

¿Cómo le ha ido a Camila Recabarren?

Con relación a sus planes en el corto plazo, la ex Miss Chile admitió que «pretendo crear contenido exclusivo para Arsmate, Only Fans e Instagram», pues estos «son diferentes, entonces es cosa de ponerse creativa; mostramos nuestro cuerpo libremente».

Siguiendo por esta línea, confesó que decidió unirse a las plataformas «porque Instagram ya me estaba censurando demasiado». Afirmando que «yo no tengo problema con mostrar mis senos y acá sí lo puedo hacer». Y declaró: «Yo no tengo límites en mi vida generalmente, todo puede pasar».

«El material que más me solicitan es el casero, no tan producido», así que «de a poco voy a ir entrando» cerró Camila Recabarren.