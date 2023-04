Paola Troncoso y la dificultad de vivir con fibromialgia: «Quería pegarme un balazo»

La noche de este viernes, se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, en el que una de las invitadas fue Paola Troncoso, quien habló sobre distintos aspectos de su vida, pasando por su intimidad, su extensa carrera en televisión y la complicada enfermedad que padece.

Resulta que a los 30 años, la actriz fue diagnosticada con Fibromialgia, sobre la cual ha decidido hablar en varias ocasiones para hacer consciencia. Así que en conversación con Jean Philippe Cretton, quiso dar más detalles de las dificultades que le ha traído.

Paola Troncoso y su vida con fibromialgia

Para comenzar, Paola Troncoso reveló que hay ocasiones en las que no ha soportado el dolor que le produce la enfermedad. Por lo que confesó que hubo momentos en los que «quería pegarme un balazo, porque encontraba terrible despertar en la mañana para vivir con eso».

Con relación a las sensaciones que tenía en su cuerpo por la fibromialgia, la comediante confesó que hay veces en las que incluso sentía que hasta la ropa la quemaba, causándole gran dolor.

Se debe mencionar que esta complicada enfermedad tiene como principales síntomas, la hipersensibilidad al dolor, ardor o punzadas, una gran sensación de cansancio y problemas para conciliar el sueño, además de molestia con algunos ruidos y luces fuertes.

Eso si, esta no es la primera vez que Paola Troncoso habla de la fibromialgia en televisión. Pues en Juego Textual, también se confesó sobre cómo es su vida diaria junto a esta condición.

«El dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar. Cuando estoy con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor» es parte de lo que confesó en aquella ocasión.