Paola Troncoso recuerda asqueroso acoso que vivió de niña: «La última vez que me puse short»

Sin duda que Paola Troncoso es una de las actrices más queridas por el público, quien ganó su popularidad gracias a su extenso paso por Morandé con Compañía, el que después siguió en su propia serie junto a Miguelito.

Es en este contexto que, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la intérprete nacional estuvo invitada a Podemos Hablar de CHV, donde revelará una traumática experiencia que vivió cuando era tan solo una pequeña niña.

«Tenía 10-11 años, yo estaba con unos shorts y estábamos jugando en la calle con mi hermana hasta que llegó el momento de entrarse», comienza recordando Paola Troncoso en el adelanto del programa.

La terrible experiencia de Paola Troncoso

Siguiendo por esta línea, la actriz mencionó que «vamos en camino, ella entra primero y a mí me cerró la puerta. Me pongo a golpear para que me abran, miro para atrás y había un taxista en la calle mirándome con una cara horrible».

Es en ese momento que «el tipo hace como que abrirá la puerta del auto con una intención de ir donde estaba yo, y ahí mi corazón no daba más, éramos nuevos en el barrio y no sabía qué hacer. Vuelvo a mirar y el taxista se estaba tocando».

De acuerdo a su narración, «por suerte» la escucharon rápidamente y le abrieron la puerta, pero el tiempo que vio al degenerado, fueron suficientes para dejar una profunda marca.

«Mi mamá me encuentra desconsolada llorando. Fue algo muy violento, era muy chica. Me marcó tanto que esa fue la última vez que me puse short» reveló Paola Troncoso sobre esta terrible experiencia que atravesó a tan corta edad.

Hay que mencionar que en su participación en el programa, la «Polillita», también hablará de la fibromialgia, enfermedad que la afecta hace años, con la cual no la ha pasado para nada bien.