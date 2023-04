Mamá de Ignacia Michelson se confiesa sobre Marcianeke: «Es muy tierno, suave, simpático»

Ya te hemos contado que Ignacia Michelson y Marcianeke son la pareja del momento, con todos sus fanáticos más que atentos a todos los detalles de la intimidad de su romance.

Es en este contexto que desde Las Últimas Noticias conversaron con Jenny Díaz, mamá de la ex chica reality, quien aseguró que está más que feliz con el pololeo de su hija, asegurando que ve más que felices a los tortolitos.

«Me imaginaba otra cosa. Pero es una persona totalmente distinta a lo que se ve. Lo que conozco del Mati, porque para mí es el Mati en la casa, no Marcianeke, es que el Mati es tiernucho. Además, está muy distinto ahora. Lo otro, es que no es para nada feo. Tiene lindos ojos y es muy tierno, suave, simpático» comentó.

El romance de Ignacia Michelson y Marcianeke

Junto con esto, la mamá de Ignacia Michelson contó cómo es el artista como yerno. «Es que es muy tierno y trata bien a la Ignacia. Lo que sí, es flaquito, así que cuando vienen les cocino comida casera como pollito al jugo, arroz con carne y cazuela».

«Se apañan mucho y eso me encanta de ellos. Andan juntos para arriba y para abajo. El otro día me vinieron a dejar a la Mimi (perrita de Ignacia), porque iban al supermercado. Cuando están en la casa son como cualquier pareja. Están en la piscina, en el dormitorio viendo una película, comemos. Me gusta verlos juntos» afirmó a LUN.

Por otro lado, la mujer de 54 años se refirió a la presencia de las drogas en el mundo que se desenvuelven Ignacia Michelson y Marcianeke y si esto le preocupa. «Siempre y es horrible, porque una no se puede hacer la tonta. Una sabe que está, que hay, tampoco puedo decir que mi hija es una santa».

«La Ignacia ya no vive conmigo y yo ya no puedo controlarla, ya lo hice. La droga es un tema que está en todos lados. Les digo que se cuiden. Y siempre les he dicho que si lo hacen, sea para divertirse y no para vivir» cerró.