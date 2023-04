Jordi Castell y sus polémicos comentarios sobre Pedro Pascal: «No voy a pedir disculpas»

En marzo, en el programa «Tal Cual» Jordi Castell realizó una cuestionada declaración sobre Pedro Pascal.

En dicha ocasión mencionó: «Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que tuvieron que los hayan exiliado«.

Sin embargo, el comentario fue bastante cuestionado. Ante esto, la noche de ayer en el programa «Podemos Hablar» Jordi sacó la voz sobre sus declaraciones

Jordi Castell saca la voz por declaración que hizo sobre Pedro Pascal

El fotógrafo señaló: «Me están difamando. Me denunciaron al Consejo Nacional de Televisión por hacer apología la dictadura»

Además, añadió: «Lo que más me importa aclarar es que sí, a mí me hubiera encantado que exiliaran a mi familia. Porque yo crecí en un país con una dictadura horrorosa, esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían, nos hacían creer que no había desaparecidos, los asesinatos, y yo soy lo menos de derecha que puede existir»

Sobre esto mismo, Castell agregó: «Una exiliada fue Presidenta de la República y yo la voté en sus dos periodos, que es la señora Michelle Bachelet. Entonces, que me denuncien por facho es un poco irrisorio».

Las polémicas declaraciones no quedaron ajenas ni para la madre de Jordi. «Mi mamá estaba casi avergonzada, y me lo dijo, que había sido muy fuerte», explicó el fotógrafo.

De esta forma, el rostro de televisión no quiso retractarse. «Perdónenme si alguien se siente herido, pero no voy a pedir disculpas, porque mantengo lo que digo» dijo.

Además, también mencionó: «No encuentro tan terrible que en una dictadura te saquen y te hagan crecer en un país que todo es brillante».

Ante esto, Francisca García-Huidobro, quien también estuvo presente en el episodio de «Podemos Hablar» le manifestó su descontento mientras este justificaba sus dichos. «Personas expulsadas de su propio país y no todos llegaron a Roma o París. Tuvieron que buscarse la vida» señaló.