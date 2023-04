«Era medio picaflor este caballero»: Raquel Argandoña sin filtro sobre papá de Nicolás Massú

Hace casi una semana Manuel Massú, papá de Nicolás Massú, se vio en el centro de la noticia, luego de que se diera a conocer su matrimonio junto a Jimena Fredes, con quien mantiene una relación de más de 14 años.

El casorio se realizó en el restaurante Casa Reñaca, donde asistieron solo familiares cercanos y amigos de los novios, incluyendo al ex tenista Nicolás Massú y sus dos hermanos. Pero sin duda que lo que más llamó la atención es la diferencia de 28 años entre los tortolitos, pues él tiene 75 añitos, mientras que ella 47.

A raíz de esta situación que llegó a las portadas durante el fin de semana, es que en ‘Tal Cual’ no podían quedarse ausentes, instancia en la que Raquel Argandoña dejó la grande al lanzar una fuerte opinión con relación al papá de Nicolás Massú.

«Sonia era la que tenía las lucas ahí, cuando se casaron, ella era la de las lucas», comenzó señalando la Quintrala sobre la relación que mantuvo el hombre junto a la reconocida Tía Sonia.

Siguiendo por esta línea, Raquel Argandoña agregó que «cuando se casó con ese señor… a mí no me cae muy bien, no lo conozco… se nota en la cara me dicen, era medio picaflor este caballero parece».

La diferencia de edad del papá de Nicolás Massú

Siguiendo con el tema, Francisca Merino, quien también estaba en el panel, metió la cuchara sobre el tema del papá de Nicolás Massú, asegurando que no cree en las relaciones con mucha diferencia de edad, ya que conoce casos que no terminan bien.

«Yo lo he visto, de hombres que terminan con mujeres mucho más jóvenes, no terminan bien. Por lo menos mi experiencia de cerca, fue que casi que están esperando que el viejo se muera para que les dejen la herencia» mencionó.

«Llega una etapa en que los hombres se enferman y se les empiezan a olvidar las cosas. Se ponen más dependientes y ahí a las mujeres les empieza a dar un poco de lata» cerró.