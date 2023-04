«El doble oficial»: Stefan Kramer deja la patá con imitación a Pedro Pascal

No cabe duda que Pedro Pascal es el actor del momento, pues el chileno ganó gran popularidad en el último tiempo, gracias a sus papeles protagónicos en las series ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’, logrando ganarse el cariño del público alrededor del mundo.

Por lo mismo que Stefan Kramer no podía quedarse abajo del gran momento que vive el intérprete nacional. Por lo mismo que junto a una conocida marca lanzó un sketch de cinco minutos en el que recrea con gran humor la serie de HBO.

Como era de esperar, el imitador se llenó de aplausos con su imitación a Pedro Pascal, con muchos asegurando que quedó igualito y que logró capturar perfectamente la forma de hablar y los movimientos del actor.