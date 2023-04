Diana Bolocco rompe el silencio tras orden de detención en su contra: «No tenía idea»

En las últimas horas, la televisión chilena está pasando por uno de sus escándalos más grandes, luego de que se informara una orden de detención en contra de Diana Bolocco, Roberto Saa y José Antonio Neme.

Resulta que las tres figuras de televisión debían acudir, durante la jornada del lunes 17 de abril recién pasado, a testificar en la querella presentada por Cathy Barriga tras un reportaje realizado por Paulina de Allende-Salazar para Mucho Gusto sobre la exalcaldesa de Maipú.

Pero al final, ni Diana Bolocco, ni Neme, ni Saa llegaron hasta los tribunales de justicia, por lo que se emitió la orden de detención en contra de los rostros que estaban a la cabeza del matinal de Mega en ese momento.

Diana Bolocco rompe el silencio tras la orden de detención

Es en este contexto que la ahora animadora de Chilevisión, conversó con Las Últimas Noticias (LUN), donde aseguró que «todo fue un malentendido».

Junto con esto, Diana Bolocco también conversó con Radio ADN, donde dio más detalles de la situación actual. «Estoy tranquilame enteré recién hoy, después del almuerzo. No tenía idea, nadie me notificó. Nadie me avisó».

Para cerrar, la coanimadora de ‘The Voice Chile’, se refirió a los próximos pasos que se vienen en las acciones legales en su contra, afirmando que «Es real, y mañana voy a ir a declarar».

Por otro lado, hay que señalar que José Antonio Neme es quien tiene todo aún más complicado, pues actualmente está de vacaciones por Europa y tiene fecha de regreso para el próximo miércoles.

Así que en conversación con el mismo medio, el locutor de Radio Pudahuel aseguró que «yo soy materia dispuesta para la justicia. Si la justicia decide arrestarme, me arresta no más. Qué voy a hacer. No seré el primero ni el último que va preso por no poder declarar en un juicio. Hay tanto delincuente suelto por ahí. Y algunos con poder, imagínate».