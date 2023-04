Papá de denunciante de Jordhy Thompson rompe el silencio: «Llegamos a un punto final»

El futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson se vio en el centro de la noticia hace unas semanas, luego de que se viralizara un video en el que aparece agrediendo a su ex polola al interior de una disco.

Y ahora, la situación se vuelve más grave, luego de que Camila Sepúlveda, compartiera una nueva denuncia en su contra a través de redes sociales, en la que relata todos los hechos de violencia a los que se ha enfrentado.

«Me maltrató de manera física y psicológica siempre. Me fue infiel miles de veces, hace dos fin de semanas metió a prostitutas (él me dijo que eran prostitutas) al departamento donde íbamos a vivir juntos, le pillé los calzoncillos con labial y pillé condones usados… le di tantas oportunidades para que cambiara pero nunca lo hizo y nunca va a cambiar» comenzó escribiendo la joven de 21 años.

Junto con agregar que «me hizo mierda mi celular, mi IPad que ocupo para estudiar en la universidad, tengo pruebas de todo. Fui hablar a Colo Colo antes que se filtrara el video donde me pega en la disco y ellos se comprometieron a pagarme el Iphone y Ipad que me hizo mierda, ha pasado más de un mes y aún no se hacen cargo».

Además de relatar el primer hecho de violencia de Jordhy Thompson que se viralizó en redes sociales y por el cual Colo Colo había decidido suspenderlo hasta el fin de semana recién pasado, cuando fue citado nuevamente a la banca.

El padre de la ex polola de Jordhy Thompson rompe el silencio

Es en este contexto que durante las últimas horas, Ítalo Sepúlveda, padre de la víctima, conversó con ‘Contigo en la Mañana’, donde se refirió al difícil momento que atraviesa su retoña por estos días.

«Lo viene pasando mal hace hartos meses. Ella siempre intentó luchar, pensar que era algo del momento, pero al final esto se salió de las manos. Espero que con los últimos episodios del fin de semana ella se dé cuenta que esto tiene un punto final y que tiene una red de apoyo grande» indicó.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «estamos tomando acciones legales y esto no se va a quedar así. Vamos a Colo Colo para que respondan por sus cosas. Son varios teléfonos y un Ipad que él le rompió. Esperamos que respondan».

Por otro lado, comentó que Jordhy Thompson tiene prohibida la entrada a su casa y que le darán todo el apoyo a la joven. «Me imagino que ella estaba enamorada, la lleve obligada a sacar la denuncia y cuando la pusimos otra vez volvió. No por eso la vamos a dejar a la deriva».

«Esto es nuevo para todos. Nunca en nuestra familia hubo un caso de violencia intrafamiliar. Estos son errores que también cometemos los papás, pero con lo que hablé ayer con mi hija, creo que llegamos a un punto final. Antes me decía que no me metiera. Espero no equivocarme. La denuncia está en Carabineros. Yo hablé con la mamá de mi hija y me dijo que la denuncia a está» señaló.