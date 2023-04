Adriana Barrientos se confiesa por coqueteo con conocido artista urbano: «Estuvo toda la noche pendiente de mí»

Unos días atrás, Adriana Barrientos dejó la grande en el mundo del espectáculo, luego de que comenzaran a circular un rumor de romance con un conocido artista urbano.

Estamos hablando de Ben Bulgari, un conocido trapero de 36 años que forma parte de la ‘Shishigang’ liderada por Pablo Chill-E. Ambos lo pasaron de lo lindo en el cumpleaños 23 del intérprete de ‘Mínimo Esfuerzo’, lo que sin duda impactó a sus fanáticos.

Por lo mismo que tras la viralización del registro, desde Las Últimas Noticias (LUN), conversaron con Adriana Barrientos y el mismo chiquillo, con el fin de preguntarle sobre lo que pasa con su relación.

Adriana Barrientos se confiesa por su supuesto romance

«No, para nada. Lo pasamos súper bien, pero nada romántico sino que en una onda hermanable», comenzó señalando La Leona sobre su presunta cercanía con Ben Bulgari.

Junto con esto, Adriana Barrientos aseguró que lo pasó muy bien en el cumpleaños de Pablo Chill-E, quien es su «amor platónico» y que si tuviera 20 años menos, tendría algo con él.

«Me pasó a buscar en su Porsche, estuvo toda la noche pendiente de mí y si yo quería una copa de espumante, él me la traía, así de amoroso. Luego fue a dejarme a mi casa» aclaró la panelista de Zona de Estrellas sobre Ben Bulgari, a quien conoció por un video viral en España.

«Adriana compartió ese video y me envió un mensaje, así empezamos a conversar», indicó el artista urbano, quien en su regreso a Chile se juntó con Adriana Barrientos.

«Había mucha gente en la fiesta y como Adriana nunca había ido a estas juntas, le sacaban fotos. Pronto se dieron cuenta que andaba conmigo y comenzaron a especular», afirmó Ben Bulgari.

Para finalizar, el chiquillo cerró sus declaraciones hablando de la panelista farandulera. «Si, es muy guapa y además una linda persona. Me contó de su vida y cómo colabora anónimamente con mucha gente. Somos amigos. Yo no me proyecto, uno nunca sabe, no hay que cerrarse a otra opción».