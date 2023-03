«Por atrás parece esqueleto»: Hacen pebre a Carolina Arregui por video en bikini

Carolina Arregui es una de las actrices más queridas de nuestro país, popularidad que se traslada a sus redes sociales, especialmente a Instagram, donde ya supera los 741 mil seguidores, a los que encanta con registros de su día a día y sus nuevos proyectos.

Es en este contexto que recientemente, la intérprete publicó un corto video en el que aparece disfrutando de los últimos días del verano, luciéndose en bikini mientras disfruta del agua de las playas de nuestro país.

«Despidiendo el verano en mi Maitencillo», escribió Carolina Arregui para acompañar el video que dice «jugando con mis ilusiones» y donde se le puede ver a contraluz, jugando entre las olas y buscando una que llegue más fuerte.

De todo le dijeron a Carolina Arregui por el video

Al poco tiempo de compartir el registro, recibió casi 10 mil me gusta, además de cientos de comentarios, en los que como ya se ha hecho costumbre, algunos no dudaron en salir a criticarla por su físico, asegurando que está muy delgada y que no se ve bien así.

«Amiga no adelgaces más! 😓 es demasiado!»; «Mi nieta de 12 tiene más cuerpo»; «Me encanta esta mujer, pero no se ve saludable. Muy flaca»; «pero tengo que decir que por atrás parece esqueleto»; «Tiene más huesos que bandera de pirata» y «no se ve bien eso, es más, parece una enfermedad» es parte de lo que le dejaron.

De todas formas, de inmediato apareció un grupo de las seguidoras de Carolina Arregui a defenderla, asegurando que no hay que hablar del cuerpo ajeno y que se ve bien tal como está.

«Me da vergüenza leer tanto comentario desagradable con respecto al cuerpo de las personas»; «Las señoras mayores aún no entienden que no se opina de cuerpos ajenos»; «Viejas envidiosas, lo que darían por verde así a los 57 años»; «Escriba 100 veces, no se habla del cuerpo de otro» y «Que decepcionante leer tanta mujer opinando del cuerpo de otra» escribieron.