Filtran que Parived ya no estaría solo en el departamento que compartía con Tonka Tomicic

No cabe duda que Parived y Tonka Tomicic se han visto en el centro de la noticia, luego de que salieran a la luz más detalles del llamado «caso relojes», especialmente tras el allanamiento de su departamento y la formalización del anticuario.

Es en ese contexto que luego de que la animadora revelara que se habían separado, es que Julio César Rodríguez se fue de tarro y comentó que una fuente muy cercana le comentó que en realidad fue ella la que abandonó la casa familiar.

«(Yo le dije) Cómo están separados y viven juntos y están en la misma casa, es poco sostenible, es poco real. Entonces me dice (la fuente) ‘no, si ella (Tonka Tomicic) ya se fue’. Yo le dijo ‘¿cómo?’» comenzó relatando JC.

Siguiendo por esta línea, agregó que «(me dice) ‘sí, ella se fue, ella está viviendo en un departamento en Vitacura, y él está en la casa y es ella la que está viviendo en un departamento’. (…) Ese es el dato que tengo yo, es de una fuente buena».

¿Con quién está viviendo ahora Parived?

Pero la cosa no se queda ahí, ya que durante la jornada de este jueves, la periodista Constanza Ganem, dio más detalles de la relación que tienen los ex. «Estuve preguntando por Tonka Tomicic, en qué está ella, cómo está, y logré dar con un cercano a Parived. Me dice que ‘Tonka con Parived se hablan seguido’».

«Con Julio (César Rodríguez) lo habíamos comentado; fue Tonka la que se fue de la casa familiar. ¿Y saben a quién se llevó a vivir Parived a la casa familiar? A su mamá de 83 años. Ahora Parived está viviendo con ella» continuó.

Tras esto, es que la panelista habló de los negocios que tendría el empresario para hacerse cargo del millonario arriendo. «Este cercano a Parived me dice que ‘él tiene plata’. Me dice que ‘él está haciendo sus negocios que son de la minería'».

«Según me dice este cercano, Parived ya vendió una parte del suelo de esas proyecciones mineras, porque en esas proyecciones lo que uno vende es el suelo. Me dijeron que era una inversión muy grande» cerró.