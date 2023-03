«No soy tan hue…»: José Luis Repenning se lanza contra Maite Orsini tras explicación de telefonazo

Este lunes Maite Orsini decidió romper el silencio en un punto de prensa en el Congreso, donde salió a aclarar la situación y desmentir las graves acusaciones que Daniela Aránguiz realizó en su contra.

«Respecto a la llamada telefónica, quiero señalar que el 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior -esta fue una llamada posterior al procedimiento-, habría sido víctima de apremios ilegítimos y una detención ilegal por parte de Carabineros de Chile» señaló de partida Maite Orsini.

De acuerdo a sus dichos, tras enterarse de esta situación: «Me comuniqué con la General Soza, únicamente para informarle que había una persona de alto conocimiento público, que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos».

«En esa conversación no solicité ninguna diligencia ni intercedí en favor de ningún tercero» aclaró. Y para cerrar, Maite Orsini comentó que «el único objetivo de la llamada fue ponerla a ella en conocimiento de una situación que podía revestir caracteres públicos para que ella pudiera manejarlo de la mejor manera posible para la institución».

Los duros descargos de José Luis Repenning

Dichos que al parecer, no convencieron del todo a José Luis Repenning, quien se refirió a la situación este martes en el matinal «Tu Día».

En este sentido, el animador partió comentando: «Quiero ponerlo súper fácil, para que se entienda lo que quiero decir», dijo según consignó La Cuarta.

«Me llama un amigo, yo soy Maite Orsini. Me llama un amigo. Yo no tengo idea si es más que amigo, eso es problema de ellos. Pero me llama un amigo que tiene mi teléfono y me dice ‘Repe, compadre, me acaban de detener por un asunto de violencia intrafamiliar, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención. Te lo digo a ti’. Yo digo ‘pucha qué lata, no te preocupes, que estés bien’», expresó el comunicador, intentando explicar el tema.

Y es en este instante, en donde sin ningún tipo de atado lanza una ácida crítica. «Yo pienso ‘Dios santo, ¿qué voy a hacer en pos de la institución más valorada del país? Voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a la general de derechos humanos para advertirle. ‘Generala, hubo procedimiento que puede poner en riesgo la integridad absoluta de Carabineros de Chile, qué tenga buen día’. Eso es lo que dijo que hizo. No, perdóname, yo no soy tan hu…», comentó con evidente indignación.