Lisandra Silva se quiebra tras respuesta de Sergio Rojas: «Me dieron hasta deseos de llorar»

Durante esta jornada, la gran polémica ha estado protagonizada por Lisandra Silva y Sergio Rojas, luego de que en su programa aseguraran que la influencer había sacado a su retoño del jardín infantil, luego de que no le aceptaran hacer un canje.

A raíz de esta situación es que la chiquilla salió a responderle sin filtro, afirmando que interpondrá acciones legales. «Yo lo voy a demandar, yo a ti te voy a demandar, porque con mi hijo no, con mi hijo no te vas a meter. Tú puedes inventarte cahuin que tú quieras, pero con mi hijo no».

Pero como era de esperar, Sergio Rojas no se quiso quedar callado, por lo que a través de Instagram comenzó a imitar el acento cubano de Lisandra Silva para asegurar que no habían hecho nada malo.

«Se lo voy a aclarar en su idioma. Mira mami, es que aquí nadie ha hablado de tu hijo. Lo que dijo Luis es que tú estabas pidiendo un canje en su colegio, mi amor. Y que el canje no te lo habían dado, pero nunca dimos el nombre del chico, ni el nombre del jardín» indicó el ex panelista de ‘Me Late’.

Lisandra Silva indignada por sus palabras

Tras este pesado mensaje, Lisandra Silva compartió unos nuevos videos, donde asegura que terminó profundamente afectada. «Lo que me faltaba ver a mis 35 años es que en el 2023, todavía haya un periodismo xenofóbico, discriminador y que se burle de los extranjeros».

«Que me diga que yo hablo otro idioma cuando yo hablo español. Que siga mencionando a mi hijo y que siga diciendo que es cierto que yo pedí un canje en un jardín, algo que no es cierto y bueno ya estoy tomando medidas legales» continuó.

Junto con esto, Lisandra Silva agregó: «Lo terrible mi gente, no quiero generalizar pero imagínense que hay un periodismo que se burla del extranjero, que le hace bullying por su manera de hablar, por ser de otro país».

«Yo estaba manejando y tuve que parar se los juro. Porque me dieron hasta deseos de llorar, de pensar solo que yo estoy haciendo crecer a dos niños en este país, que es Chile, pero que mis hijos seguramente van a agarrar mis modismos, mi forma de hablar, mi idiosincrasia, porque soy cubana y ellos son cubanas».

«Imagínate la discriminación, el bullying que uno tiene que aguantar a uno que se dice periodista. La falta de respeto tan grande, porque es una falta de respeto grave, grave, para el crecimiento de mis hijos» señaló Lisandra Silva.

El llamado a sus seguidores

Ya para cerrar, le pidió ayuda a sus seguidores: «Yo les voy a pedir ayuda para que ustedes denuncien este hecho, para que digan, acepten a los extranjeros, acepten a las personas que están luchando por un futuro mejor o simplemente por amor, como yo, que me quede acá por mis hijos».

«Son mentes tan pequeñas, que no están instruidas, que no tienen educación y que se dicen periodistas. Me hiere la sangre, no por mí, sino por mis hijos que están creciendo en esta sociedad», además de agregar que «por favor acepten a los extranjeros, acepten a las personas que están luchando en otro país».