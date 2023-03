«Mi pecho siente un dolor inmenso»: Mamá de Tomás Bravo reacciona tras nueva evidencia del caso

La jornada de este lunes, Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, compartió un emotivo mensaje, luego de que se dieran a conocer nuevas evidencias sobre la investigación del caso del pequeño. Pues según un informe reservado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), el calzado de Jorge Escobar, tío abuelo del niño, coinciden con las huellas encontradas en su cuerpo y ropa.

Es en este contexto que a través de Facebook, la joven escribió: «Pasan y pasan los días y siento que en vez de avanzar, voy retrocediendo, mi pecho siente un dolor inmenso, mis latidos van demasiado rápido, pero sin embargo siento como si mi vida se hubiese detenido».

«Quede atrapada ese día 17, donde nunca más he vuelto hacer la misma, donde nada ha vuelto a ser lo mismo» agregó la mamá de Tomás Bravo.

El desgarrador mensaje de la madre de Tomás Bravo

«Mis días son completamente cotidianos, todos los días para mí son iguales al despertar y al llegar la noche. Siempre preguntándome si el mañana habrá algo que me devuelva a la vida. Si lograré volver a sentir tu cuerpecito recostado al lado mío, escuchando tu vocecita ronquita diciéndome mami, despierta es de mañana…. pero no es así, nada tiene sentido» continuó en la red social.

Junto con señalar: «Muchos dicen que la vida sigue, que hay que continuar, pero, ¿Cómo se continúa así? Qué propósito tan grande te puede dar la vida con este dolor de mierda que desgarra el alma. Lo días pasan y pasan y solo siento la ausencia de mi hijo, veo la frialdad de muchas personas, también el cariño de otras… pero veo también el olvido de muchos que prometieron acompañarte en esta lucha de justicia, veo como han guardado silencio tantos que al principio no se cansaron de hablar…».

«La ausencia de mi hijo me dejó ver la vida con otros ojos, en no confíes en nadie, no esperes nada de nadie, no creas en nadie. La vida no era como la imaginabas. Hoy solo busco tener más fuerzas, las que solo necesito por mi hijo… pero la vida duele y mucho», cerró la mamá de Tomás Bravo.