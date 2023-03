Lollapalooza Chile 2023: Estos son los artistas urbanos que estarán

¡Atento chiquillos! Que cada vez queda menos para que empiece una nueva edición del Lollapalooza en nuestro país.

Pues este 17, 18 y 19 de marzo de 2023 el Parque Cerrillos, recibirá toda la energía de los miles y miles de fans de la música que ya han hecho de este encuentro todo un ritual de disfrutar durante tres días en la ciudad, lo que se considera una de la gira de los festivales más grandes del mundo.

Y es que este evento promete dejar la grande con un lineup repleto de los mejores artistas tanto chilenos como internacionales. Es por esta razón, que en esta nota nos centraremos en un movimiento que la está rompiendo tanto en Chile como en Sudamérica. Hablamos del género urbano.

En este sentido, son varios los exponentes del género que dirán presente en el Lollapalooza 2023, por lo cual aquí te contamos de quiénes se trata.

El género urbano se toma el Lollapalooza Chile 2023

Pues como ya te contamos, la música urbana llega a tomarse el evento, el cual contará con ni más ni menos que Pailita, Cris MJ, Tokischa, Young Cister, Danny Ocean, Villano Antillano, Pablito Pesadilla, King Savagge y Loyaltty.

Pero eso no es todo, ya que en la nutrida cartelera también se pueden ver reconocidos cantantes de otro tipo de música. Como por ejemplo: Drake, Billie Eilish, Blink – 182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Kali Uchis; Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Polo & Pan, Cigarettes After Sex, Rise Against.

Aquí te dejamos el Line Up completo:

Lollapalooza Chile como siempre vuelve con todo. Un punto de reunión obligado donde la música convive con expresiones artísticas, inclusivas, medioambientales, familiares y urbanas, también con espacios para integrar y aportar a grandes causas. También activando la ciudad con los clásicos y esperados Sideshows. Todo para entregar una experiencia como ninguna otra, siempre manteniendo su sello de una gran fiesta de ritmos globales.

Si no te quieres perder este festival por ningún motivo, corre a comprar las últimas entradas a través del sitio PuntoTicket.