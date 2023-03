Ingrid Cruz revela que fue abusada cuando niña: «Es terrible vivir algo así»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de De tú a tú, en el que Martín Cárcamo conversó con Ingrid Cruz sobre distintos temas de su vida, pasando por sus experiencias personales y su carrera en la actuación.

Y uno de los temas más duros que tocaron durante la entrevista, es que la actriz nacional reveló que fue víctima de abuso sexual durante su infancia, por parte de una de las parejas de su madre. «Es terrible vivir algo así, fue por muchos años y todavía tengo heridas de guerra. Todavía tengo crisis de pánico, vivo con miedo» confesó.

Junto con esto, Ingrid Cruz aseguró que esta situación la hizo sentir incómoda con su físico. «Mi cuerpo era un tema. Me sentía siempre muy desarrollada, me tapaba, me costó mucho querer mi cuerpo. Y, además, venir de sufrir abuso hace que uno no cuaje, que tu relajo y tu corporalidad no sea tan libre».

«Es fuerte que conozcas tu sexualidad de una manera errónea, manchada, ni a la edad que corresponde ni con quién corresponde. Eso hace que te desarrolles con culpa» agregó la intérprete.

Según contó en el espacio de Canal 13, la situación de abuso se extendió desde los seis hasta los 13 años, cuando, ante la posibilidad de que su madre volviera con él, le contó lo ocurrido. Consultada si siente que su mamá la entendió, dijo «No».

«Ya no me veo víctima. Sé que lo fui, pero ahora soy una guerrera, una luchadora, una ganadora», sostuvo Ingrid, añadiendo que el terror a ese hombre dejó huellas en ella: «Mi pieza tenía una ventana, y por muchos años mi pesadilla era que yo miraba y él estaba parado en mi ventana».

Ingrid Cruz y las secuelas del abuso

Según explicó, lo vio por última vez a los 19 años, cuando lo vio entrar a un evento donde ella trabajaba de anfitriona. «Fue terrible. Me acuerdo que me fui corriendo al baño a vomitar. Por mucho tiempo me daba terror encontrarlo», dijo.

Ya de adulta, dio a conocer, se acercó a Carabineros y a la PDI de manera anónima para averiguar si el hombre tenía antecedentes, pero no pudo denunciarlo porque el delito prescribió. «Lo más probable es que él viva. Ya no se puede hacer nada. Que cargue con su culpa y ojalá no se lo haya hecho a nadie más», dijo.

Ingrid Cruz recordó que recién a los 27 años tomó conciencia de todo lo que le había pasado, cuando se dio cuenta de que sufría crisis de pánico. «Era porque no tenía resueltas las cosas. Tirito, baja de presión, sudor, palpitaciones, se me cierra la garganta y me cuesta respirar. Lo más violento son los tiritones», dijo sobre esos momentos.

Además de revelar que la más fuerte que ha sentido se gatilló después del estallido social. «Tenía vacaciones compradas, me fui el 20 de octubre (…) Son 20 minutos en el infierno y sin aire. De ahí que no me subo a un avión», confesó.