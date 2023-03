«Habíamos conversado con él»: Michael Roldán revela advertencia a Kiwi antes de lo ocurrido a Pamela Leiva

En definitiva uno de los escándalos que marcó el periodo festivalero este verano, fue el protagonizado por Kiwi. El notero fue desvinculado de TVN tras tener una conducta desaprobatoria con Pamela Leiva.

Recordemos, que el 22 de febrero el canal entregó anunció mediante un comunicado que el notero ya no sería parte de la casa televisiva.

«Televisión Nacional de Chile comunica que el notero Arturo Walden (Kiwi) quien realiza móviles para el matinal «Buenos Días a Todos» durante el Festival de Viña del Mar, no continuará en el programa«, anunció TVN.

Este anunció se realizó luego de que el comunicador besara sin consentimiento a la humorista Pamela Leiva. Todo esto sucedió durante un despacho en el que se estaba entrevistando a la ex chica reality por su triunfo en Viña del Mar.

Al respecto, de manera bastante reciente, el comunicador Michael Roldán decidió entregar información inesperada involucrada al ex notero de «Buenos Días a Todos».

Michael Roldán cuenta la firme sobre Kiwi

El periodista de farándula comentó durante el capítulo de Zona de Estrellas, algunos detalles respecto a esta situación. Según lo consignado por «Mira lo que Hizo», Michael Roldán se enteró mediante la televisión de lo ocurrido con Pamela Leiva.

«No puedo hablar de la interna de todos, pero sí puedo hablar de cómo lo viví yo«, partió señalando . «Al otro día, literalmente, me enteré por la prensa«, sumó.

«La situación para mí fue súper incómoda porque, en una instancia muy coloquial, habíamos conversado con el Kiwi que los tiempos en la tele habían cambiado«, reveló.

«Delante de la productora le dije ‘hoy día a la gente no se le abraza, no tienes que dar besos. Él me dijo; amigo, está todo claro», mencionó Roldán.

Además, el periodista no olvidó mencionar que «Conversado eso, a los dos días sucede esta situación. Y es incómodo. Yo nunca después lo hablé con el Kiwi«.

«Yo no estuve en esa reunión que él mantuvo, pero creo que si los jefes viajan desde Santiago a Viña a hablar contigo es porque hay un respeto hacia ti. Eso me consta«, concluyó.