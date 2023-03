Ex chicos Axé se reúnen tras alejarse de la TV: «Ya no quiero volver a encerrarme»

¡Qué dice Chile prime! estrena un nuevo capítulo este miércoles, el que tendrá a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, el espacio animado por Martín Cárcamo enfrentará a ex figuras del axé, divididas en dos grupos: el equipo ‘Tchuchucas’, compuesto por las ex Axé Bahía Flaviana Seeling y Francini Amaral, y las ex Porto Seguro Viví Rodrigues y Cherry Ramos; y el segundo equipo, el equipo ‘Ta Dominado’, compuesto por el ex Axé Bahía Bruno Zaretti, los ex Porto Seguro Thiago Cunha e Indio, y el ex Café con Leche Alejandro Arriagada.

El programa servirá para reunir a este grupo de ex chicos ‘Mekano’, en su mayor parte brasileños, que marcaron la TV hace ya 20 años. Y aunque algunos de ellos han seguido estando presentes en la opinión pública, otros, como Cherry e Indio, han pasado en relativo anonimato los últimos años.

La reunión de los chicos axé en Qué Dice Chile Prime

«Yo actualmente estoy viviendo en Calama porque mi marido trabaja en Cobreloa, y vengo especialmente para las actividades con mis compañeros, porque cuando nos juntamos los axé siempre se forma una energía increíble. Lo pasé increíble en el programa, me encanta ayudar a fundaciones», comenta Cherry sobre su reaparición en TV con ‘¡Qué dice Chile prime!’.

«Estuve años fuera de la televisión, me alejé completamente de todo, incluso de las redes sociales, simplemente porque me cansé y me dediqué a mi señora y mis dos niños. Actualmente estoy trabajando de personal trainer y hago clases de jiu-jitsu» comenzó señalando Indio.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Pero Thiago me llamó, empecé a hacer eventos con los chicos, y ahora estoy volviendo. Lo pasé súper bien aquí, Martín es un 7 y esto me va a servir para volver a abrir las puertas a la TV, porque ya no quiero volver a encerrarme, sino hacer más cosas».

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Rapillán, una escuela de formación artística-folklórica de La Legua, conformada y dirigida a habitantes de dicho barrio, que acoge, apoya y brinda espacios de asociatividad y prevención social, a través de la cultura y del folklore.