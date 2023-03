«Los problemas a veces me buscan»: Naya Fácil cuenta la firme del resultado de su audiencia

En el último tiempo Naya Fácil se vio en el medio de una complicada situación, esto luego de que la Municipalidad de Caldera la demandara por un video viralizado en 2019 que ocurrió en la comuna.

Resulta que previo a hacerse conocida como influencer, la chiquilla subió un particular video en el que aparece al interior de una iglesia de la ciudad, desnudándose, por lo que decidieron interponer acciones legales en su contra.

Y luego de una serie de problemas con la audiencia que incluso la tuvieron «prófuga» de la justicia. Finalmente este miércoles se llevó a cabo y como era de esperar, Naya Fácil le dio a conocer el resultado a todos sus seguidores en redes sociales.

La audiencia de Naya Fácil

Para comenzar, la joven de 25 años relató en sus historias que «Buenas noticias, me acabo de comunicar con mi abogada y este pechito que está acá está en libertad».

«La saqué limpiecita: no hay multa, cero pesos; no hay disculpas públicas, porque ya las he dado demasiado, no hay para qué más», agregó Naya Fácil.

Junto con esto, dio a conocer que le pusieron una condición. «Y nada, solo me tengo que mantener intachable, pero intachable durante un año o sino se me reabre la causa».

«¿Cómo carajo me voy a mantener intachable yo un año? No lo sé jajaja no, si yo no soy tan problemática o sí? Los problemas a veces me buscan», lanzó en tono d3 broma.

«Pero no, no puedo tener nada, nada con la justicia ni con la ley durante un año porque no quiero que me reabran esta cuestión», agregó.

Además, de lo que Naya Fácil mencionó: «Así que nada, estoy muy feliz por fin me liberé de esta huea, porque fue un proceso horrible para mi (…) ustedes saben lo pésimo que lo pasé».

Por último aseguró que «Dios por algo hace las cosas, Dios sabe que yo jamás hice eso con una intención de burlarme de él, sino de los curas», con el fin de justificar lo que hizo.