El Jordan 23 la rompe en Spotify con el lanzamiento de su éxito Sheraton

No cabe duda que El Jordan 23 está en uno de los mejores momentos de su carrera, pues por estos días se ganó el título de ser el más escuchado en las plataformas de Spotify y de Apple Music.

Lleva más de un mes oscilando entre el primer y el quinto lugar con su hit ‘Sheraton’, hoy una canción que tiene las siguientes estadísticas: en Spotify 8.194.973 reproducciones y en Youtube 8.031.099 visualizaciones, ocupando el número 16 en tendencias musicales de Spotify a nivel global, además, de los primeros lugares en los charts radiales.

En su corta trayectoria, ya cuenta con grandes hits que suenan en todos los lugares del país. ‘Si sako la 40’ y ‘Bailando’ son algunos de los hits que han llevado a la fama al artista en la escena del género urbano.

Oriundo de Lo Prado, sector Las Torres, El Jordan 23 tuvo una infancia dura y hostil, pero se dio cuenta que en la música tenía un camino que hoy lo tiene feliz y satisfecho. Quien más celebra sus éxitos es su abuela paterna y también parte de su familia.

El artista, que también se inició en el mundo del freestyle, ha colaborado con cantantes como Paloma Mami en “Síntomas de Soltera”, Pailita en ‘Na na na’, Marcianeke, en ‘Xipetiao’ y un sencillo llamado ‘Bailando’ junto a Standly, solo por nombrar algunos.

El Jordan 23 es todo un fenómeno con cifras que bordean los cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que en Youtube cuenta con casi 900.000 suscriptores. En sus rrss de Instagram, cuenta con más de 1,4 millones de seguidores.

Hace unos días, participó en Lollapalooza como invitado a diversos shows de música urbana y actualmente comienza una gira que lo tendrá presente en las principales ciudades del país.

La divertida anécdota de El Jordan 23 con Diego Urrutia

Hace unos días, Diego Urrutia sacó carcajadas al contar una particular anécdota que vivió con El Jordan 23, esto luego de su triunfo en el Festival de Viña.

«Yo hice una canción de él en el festival (de Viña) y estaban ahí todos los ‘patos feos’, así se llama la ‘banda’ y me empezaron a agarrar pal web… ‘este se matriculó en Viña'» lanzó. Junto con agregar que «después me invitó a carretear y me dio miedo. Estaba en un VIP, yo lo vi de lejos y me fui. Después me mandó un mensaje: ¿dónde estai cul…?».