¿Cuál será su destino?: Naya Fácil deja todo y se manda a cambiar fuera de Chile

¡Se nos va! Naya Fácil dejó la grande en la web mostrando todos sus preparativos para salir de Chile, ¿Cuál será su destino?.

Hace tan solo unas horas la influencer sorprendió a todos compartiendo diferentes registros, que sin duda no dejó indiferente a ninguno de los más de 760 mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Pues en esta red social la chiquilla reveló que se mandó a cambiar del país, para disfrutar unas ricas vacaciones.

En este sentido, Naya Fácil a través de sus historias mostró todo su camino, desde su salida al aeropuerto hasta la llegada a su nuevo destino.

El nuevo viaje de Naya Fácil

Resulta que antes de partir al aeropuerto y dar a conocer hacia donde viajará, la influencer puso una encuesta en sus historias interactuando con sus seguidores para que adivinaran el lugar. Agregando cuatro alternativas.

Tras ello, mostró todos los preparativos antes de emprender rumbo hacia el exterior, donde mostró sus maletas y su llegada al aeropuerto. Ya en este sitio, no ocultó su emoción por conocer un nuevo país.

«Holis ya estamos en el aeropuerto con las chiquillas. Ya nos vamos. ¡Ya se siente el calor! Llegamos a primera hora, quién lo diría», expresó Naya Fácil soltando más de una risa junto a otras dos chiquillas con las que organizó el viaje.

A lo que agregó: «Oye no, no vine con mi hermana. Mi hermana no vino esta vez, así que se quedó allá en la casa», sumó antes de revelar que este es el tercer país que conocería.

Una vez abajo del avión, la influencer finalmente dio a conocer el lugar donde pasará sus días de vacaciones. Ni más ni menos que en Brasil, donde desde este viernes se encuentra pasándolo chancho en Río de Janeiro, en las playas de Copacabana.