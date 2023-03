Carmen Gloria Arroyo cuenta por qué no se ha casado con Bernardo Borgeat: «No encuentro una razón»

La noche de este jueves se emitió el último capítulo de la temporada de ‘Socios de la Parrilla’, en el que Carmen Gloria Arroyo se confesó sobre distintos temas, pasando por su vida personal, hasta su extensa carrera como abogada y en la televisión.

Es en este contexto que la comunicadora fue consultada sobre su relación con Bernardo Borgeat, con quien lleva más de diez años juntos, y los motivos por los que los tortolitos no han querido pisar el palito en todo este tiempo.

«No encuentro una razón para casarme, porque, por ejemplo, uno se casa para darle estabilidad a los hijos, y yo ya no voy a tener más hijos. Ni la fiesta ni el rito, ninguna de esas cosas me interesan. Lo único que me ha hecho pensarlo es que si a alguno de los dos le pasara algo, qué injerencia tiene el otro… y creo que Bernardo piensa más o menos parecido» señaló Carmen Gloria Arroyo.

Por su parte, Borgeat sorprendió al aparecer en el estudio, donde lo primero que Pancho Saavedra le consultó es si acaso existe alguna posibilidad de casorio. «No lo descarto, creo que puede ser, ya va a llegar el minuto, pero estoy esperando el momento justo porque capaz que me diga que no… quizá a fin de año…».

Carmen Gloria Arroyo y su particular anécdota con Bernardo Borgeat

En medio de la conversación, Carmen Gloria Arroyo recordó una particular anécdota que vivió con su amorcito cuando volvían desde Argentina y que tiene relación con el coleccionismo de antigüedades.

Resulta que Bernardo encontró en la casa de sus padres dos carcazas de bombas que por dentro estaban vacías. La abogada le dice «Bernardo, esto no lo puedes llevar en el avión», a lo que él asiente. Sin embargo, cuando estaban en el aeropuerto hacen un llamado especial por micrófono, al que va el argentino.

Después de mucho esperar, junto a los hijos de Bernardo, se enteró de que el ex modelo había colocado los dos proyectiles en la maleta y estaba detenido por fuerzas especiales por razones de seguridad, por esta razón todo el aeropuerto quedó parado. Finalmente, una integrante de la línea aérea le ofrece a Arroyo deshacerse de los artefactos.