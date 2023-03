Cecilia Bolocco preocupa tras confesar que sufre enfermedad: «No estoy bien de salud»

Durante un buen tiempo, Cecilia Bolocco estuvo alejada de los live de Instagram, esto luego de que en uno de ellos se mandara desubicados comentarios con relación a la gente con sobrepeso, a partir de que una seguidora le pidiera tallas más grandes para su línea de ropa.

Pero durante la noche de este miércoles hizo su gran regreso para mostrar su nueva colección, instancia en la que preocupó a sus seguidores al confesar que sufre de una enfermedad. Y aunque no quiso entregar más detalles, confesó que dentro de todo no se encuentra bien.

¿Qué pasa con la salud de Cecilia Bolocco?

Para comenzar con su transmisión en vivo, Cecilia Bolocco dio a conocer que sufre de una enfermedad llamada Neutropenia. Situación que confirmó luego de que una de sus seguidoras le consultara «¿Cómo estás de salud?».

«No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas… tengo neutropenia» comenzó relatando la ex Miss Universo, quien de inmediato quiso calmar a sus fanáticos agregando que «dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien».

Eso sí, esta revelación por parte de Cecilia Bolocco, también de inmediato dejó la grande entre algunos usuarios que están en su contra, ya que uno de ellos le mencionó que no está ni ahí con su enfermedad.

«Tengo neutropenia, a nadie le importa. A mí tampoco, porque estoy bien, pese a la sencillez del conjunto», respondió Cecilia Bolocco sin guardarse nada.

Se debe mencionar que de acuerdo al sitio web del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), «la neutropenia es una disminución en la cantidad de glóbulos blancos. Estas células son la principal defensa del cuerpo contra las infecciones. La neutropenia es común después de recibir quimioterapia y aumenta el riesgo de la persona de contraer infecciones».