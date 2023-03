Carlos Caszely y la vida tras la muerte de su esposa: «Estoy empezando a sonreír»

La jornada de este sábado se emite el primer capítulo de la nueva temporada de ‘Te paso a Buscar’, en el cual Pancho Saavedra conversará con Carlos Caszely, en un recorrido por su vida, su trayectoria en el deporte, su familia y su gran tristeza debido a la pérdida de su esposa. Todo esto en un trayecto por las calles del gran Santiago.

Ya en el automóvil, al ex deportista e ícono nacional se le quiebra la voz para contar algo sobre su esposa fallecida hace poco más de un año y quien le dejó un mensaje, «la María de los Ángeles escribió ríe, sueña y vive la vida con alegría» comenzó señalando.

«Lo escribió para mí, para mis hijos y para los amigos, y eso lo tengo a la entrada del departamento. Entro al departamento y lo leo, salgo del departamento, lo leo. Entonces tengo que salir, tengo que salir», repetirá Carlos Caszely entre sollozos.

El ex delantero de la Selección Nacional reflexionará junto a Pancho Saavedra cómo ha sido su vida hoy, cuando han pasado más de 12 meses desde que María de los Ángeles Guerra falleciera. Con llanto y al mismo tiempo con esperanza, Caszely explicará, «hay que tratar que la angustia se vaya, porque el dolor no se va nunca. Hay que aprender a vivir con el dolor».

A lo anterior, agrega que «me digo cómo voy a estar complicando a mis hijos… y voy a empezar a salir porque tengo que salir adelante», destacando que «con la angustia antes lloraba todo el día, hoy día lloro menos y estoy empezando a sonreír».

Carlos Caszely y el infame penal

Por otra parte, quien fuera el número 13 de la Selección Nacional de Fútbol de 1982, recordó el fallido penal frente a Austria en el Mundial de España, debido a que durante el trayecto de este paseo, alguien le gritará desde un auto: «tírate un penal».

Ante aquel comentario, Carlos Caszely reaccionará con humor y comentará que «eso es muy de chileno. Me encuentro con gente que me dice genio, figura, maestro y, cuando me voy, alguien grita ‘y el penal’». Él cuenta que se devuelve, los enfrenta y le piden disculpas.