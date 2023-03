«La gente igual me quería ver»: Nicole ‘Luli’ Moreno se sincera sobre estar de regreso en televisión

Ya han pasado varios años desde que Luli decidió alejarse de las cámaras y mantener su vida fuera de la televisión. Nicole Moreno tomó la radical decisión de llevar una vida enfocada en el mundo fitness.

Si bien en el 2019 la influencer se alejó de la pantalla chica, actualmente ha decidido volver como participante del estelar de Canal 13. Nicole se sumó al programa Aquí se Baila para hacer su gran regreso.

La modelo conversó con FMDOS, y aquí se sinceró respecto cómo está viviendo este nuevo desafío en su vida, además de detallar lo que representa para ella volver a las pantallas de la televisión nacional.

Regreso a la televisión para Luli

La ex chica reality confesó al medio antes mencionado que este regreso en «Aquí se Baila« representó un impacto muy importante en su vida. Nicole Moreno, confesó que debió hacer grandes cambios en su rutina como campeona fitness.

Luli acostumbra llevar una estricta dieta y rutina de ejercicios para poder mantenerse como modelo fitness. «Trabajamos más fuerte, más peso, más repeticiones, siempre al límite, al fallo de cada ejercicio«, señaló a FMDOS.

La rutina de ejercicios que lleva a cabo es bastante minuciosa y es un trabajo diario los 7 días a la semana. Además, debe ser bastante cuidadosa con sus alimentos hasta el punto de pesar todo lo que ingiere.

Ahora, algo que detalló durante la entrevista, es que esta rutina ha sufrido grandes cambios. Esto ya que sus rutinas de baile son completamente distintas a las que solía llevar. «pero ya con los ensayos y todo, me fui adaptando, soltando y volviendo a la alimentación favorable», señaló la modelo.

Según afirmó el medio, Nicole Moreno, actualmente puede consumir alimentos saludables y sin azúcar, sin cálculos. Además, puede mantener rutinas de ejercicio con menor peso y mayor cardio, esto con el fin de que sus músculos se suelten y pueda generar mayor ritmo.

«Soy súper cabeza, quiero que todo sea a la perfección y me frustro un poco porque soy perfeccionista«, afirmó tras mencionar que se siente mucho más preparada para estar de vuelta en televisión.

«La gente igual me quería ver. Me echaba de menos, me tenía mucho cariño. En la calle me lo manifiestan, y yo creo que ha sido positivo», señaló luego de aclarar que no lo decía con aires de grandeza o diva.