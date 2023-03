La potente reflexión de María José Quintanilla sobre los estigmas hacia las mujeres

En una nueva conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, María José Quintanilla compartió una serie de reflexiones con respecto al machismo y los estigmas que se han construido en las mujeres.

En este sentido, la cantante en conversación con el Ciudadano ADN, sostuvo que fue criada con la visión de una mujer distinta. «Yo no fui criada en la cocina, que es como un poco la caricatura que se hace de la mujer. Fui criada yendo a la cancha los domingos».

Dicho esto, aprovechó de hablar sobre las barreras patriarcales, donde expuso su caso cuando entró de lleno a la industria musical, lo que según señaló, la afectó en un principio.

«Una vez me senté en una reunión y lo primero que me dijeron fue ‘¿estás soltera o quieres tener hijos?’. Y la primera pregunta que tuve en la mente fue ‘¿si fuera hombre, me estarías preguntando lo mismo?'», reveló.

Siguiendo en esa línea, María José Quintanilla comentó que en el rublo exigen mucho más a las mujeres que a los hombres. «Me pasó muchas veces que dijeran ‘ay, está enojada’, ‘es que ella es histérica porque quiere ser profesional’, versus el ‘este hombre va a llegar lejos porque sabe lo que quiere'».

María José Quintanilla y sus reflexiones con respecto al 8M

Por otro lado, también se tomó el tiempo a referirse a esta especial fecha, la cual es vital seguir conmemorando y hacerse notar al respecto. «Hay cosas que ir mejorando todos los días… más que por nosotras, yo creo que es por las que vienen».

Acto seguido, añadió: «Creo que se ha avanzado harto. Pero espero que se avance en la igualdad salarial, de todo corazón… sobre todo por aquellas profesionales que se sacan ‘la miércoles’ estudiando y que les afecta más».

Y para cerrar, expresó: «¿Cómo hacemos que hoy 8 de marzo valga la pena?. Que no solamente nos quedemos en la conmemoración, sino que a activarnos. Que el día de mañana mi sobrina pueda estudiar, que sepa que hará lo que le apasiona y que va a tener un trato y remuneración igual. No quiero soñar con eso, yo quiero que sea real», concluyó.