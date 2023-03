Aseguran que Raquel Argandoña se habría bajado de Las Indomables por llegada de Daniela Aránguiz

Sin duda que Daniela Aránguiz ha estado en el centro de la polémica en los últimos días, luego de que en un live diera a conocer que su exesposo Jorge Valdivia está en una relación con Maite Orsini, todo mientras intentaba retomar su relación con ella.

Y luego de esta complicada situación es que Patricia Maldonado sorprendió al anunciar que la chiquilla se uniría a su café concert ‘Las Indomables’, que comienza el 15 de marzo con su primera función en Santiago.

«Yo lamento profundamente por lo que están pasando. Por lo tanto, yo dije ‘este es el momento que la Daniela se ría ella, que se aprenda a reírse de este dolor’. Porque eso yo lo he vivido, he vivido momentos graves en mi vida, de pena, que se vaya un ser querido, y tener que estar arriba del escenario riendo, eso se aprende» indicó la ex ‘Mucho Gusto’.

Pero al parecer no todos estarían de acuerdo con la llegada de Daniela Aránguiz, ya que de acuerdo a los últimos rumores, Raquel Argandoña habría renunciado a su papel en la obra.

Raquel Argandoña y su supuesta salida de Las Indomables

De acuerdo a lo consignado por el diario La Hora, fuentes cercanas a la producción del café concert, La Quintrala habría tomado la decisión de renunciar, pues no quiere tener nada que ver con la polémica de la influencer con Jorge Valdivia.

La información del medio antes nombrado, es que Raquel Argandoña se habría bajado de dos fechas que se están promocionando con Daniela Aránguiz. Por lo mismo que de momento no se conoce si el show seguirá solo con Paty y Daniela o si se sumará la animadora.

Según lo que se consigna, la producción le habrían comentado que el rol de la influencer sería muy pequeño, pero el rostro de TV+ no cambió su opinión. «Mandó a decir que estaba muy agradecida, pero las reglas del juego cambiaron y prefería no participar. Así que dio las gracias y sería todo».