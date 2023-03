¿Se vienen cositas?: Paty Maldonado cuenta la firme sobre proyecto con Daniela Aránguiz

Durante este miércoles 8 de marzo, desde el espacio de Sígueme y te sigo, tomaron contacto con ni más ni menos que Paty Maldonado para saber más detalles con respecto a sus planes laborales junto a Daniela Aránguiz.

Pues, para entrar en contexto, la mujer que ha estado en un verdadero terremoto farandulero por su atado con Maite Orsini y Jorge Valdivia, será parte del café concert junto a Raquel Argandoña y a la ya mencionada.

Paty Maldonado y sus planes con Daniela Aránguiz

En este sentido, Paty Maldonado habló sobre lo que la motivó a invitar a la ex Mekano al espacio que empezará el próximo 15 de abril en el Enjoy Santiago. «Yo lamento profundamente por lo que están pasando. Por lo tanto, yo dije ‘este es el momento que la Daniela se ría ella, que se aprenda a reírse de este dolor’. Porque eso yo lo he vivido, he vivido momentos graves en mi vida, de pena, que se vaya un ser querido, y tener que estar arriba del escenario riendo, eso se aprende. Está es la oportunidad y estoy muy contenta».

Luego de ello, la «Indomable» expresó que: «Daniela se merece una oportunidad, destapó la olla de un mierdal espantoso político. Tal vez ni siquiera se imaginó lo que iba a ocurrir, pero esto es muy bueno que hoy día se empiece a destapar la olla de tanta corrupción que existe en Chile y tanta presión».

Siguiendo en esa línea, añadió: «Me parece que Daniela está en un momento preciso para desahogarse».

Con respecto a como lo hizo para convencer a Daniela Aránguiz a formar parte de su proyecto, la opinóloga aseguró que «la chiquilla no es tonta, yo trabajo con gente inteligente (…) he tenido mucha suerte en esta pequeña compañía que yo tengo, que trabaje gente muy buena, muy leal».

Pero eso no es todo, ya que detalló que podrían venir más trabajos juntos. «La conversación de frente la vamos a tener ahora esta semana, nos vamos a juntar seguramente a almorzar, yo la voy a invitar a almorzar para que conversemos y proponerle otros proyectos que yo tengo también».

Y para cerrar, adelantó que «el papel de la Daniela no es muy grande, no es muy largo, pero es un papel muy decisivo».