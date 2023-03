¡Ándate cabrito! Nelson Mauri se hace tendencia por particular motivo

Hace un buen tiempo que Nelson Mauri está alejado de la televisión. Pues el chiquillo que se hizo conocido en nuestro país gracias a su paso por ‘Rojo’, actualmente está radicado en Estados Unidos, desde donde se conecta con sus seguidores en redes sociales.

Pero ahora el chiquillo volvió al centro de la noticia, esto luego de que se convirtiera en tendencia en redes sociales, a partir de que algunos usuarios de Twitter se dieran cuenta de que había comenzado a subir compartido cochinón y explícito en su cuenta.

Hay que recordar que hace un tiempo, el propio Nelson Mauri dio a conocer que había decidido crearse un perfil en Only Fans, plataforma para adultos en la cual los usuarios que quieran acceder a su material más subido de tono tienen que pagar 10 dólares mensuales (unos ocho mil pesos chilenos).

Los comentarios que dejó la publicación de Nelson Mauri

Aunque en esta oportunidad, lo que llamó la atención, es que el bailarín compartió adelantos de estos picarones registros en una red social abierta, donde cualquier usuario puede tener acceso a ellos. Por lo mismo que de inmediato se convirtió en lo más comentado.

Por lo mismo que aquí te dejamos algunos de los mensajes que escribió la gente tras ver los registros que subió a su perfil en Twitter.

«Gente, no busquen Nelson Mauri en twitter»; «Weon, me traume, no puede ser la wea que ví en el Twitter de Nelson Mauri»; «Nunca pensé que el TT Nelson Mauri fuera tan o más arriesgado que meterse a un trend que diga culonas o tetonas»; «por qué hice la estupidez de meterme al tw de @Nelson_Mauri_ si me dijeron que no lo hiciera, como desveo la wea??».

No, no vean Nelson Mauri pic.twitter.com/Wl5ewNyuh2 — Claudio N. -DemoGodUM- (@VortexDMG) March 24, 2023

Rojelio Rojas tenía razón, ven? Nelson Mauri debió ir al colegio… pic.twitter.com/UKZXMIfMOp — Scherbatsky (@natitita) March 24, 2023

Yo cuando entro a Twitter y veo que Nelson Mauri es TT pic.twitter.com/CRM53JgRCS — Sebastian R. (@SebastianRochaZ) March 24, 2023

Se debe mencionar que la última vez que Nelson Mauri estuvo en la noticia, es cuando el chiquillo participó de la reunión que hicieron los ex chicos Rojo para celebrar los 20 años desde el estreno del programa de talento.