Afirman que Tonka Tomicic tendría nuevos problemas con vecinos tras «Caso Relojes»

No cabe duda que Tonka Tomicic está pasando por uno de los momentos más difíciles de su en lo personal como en lo profesional, ya que se ha visto en el centro de la noticia por el llamado «caso relojes» que tiene directa relación con su esposo Parived.

Hay que recordar que todo volvió a la palestra luego de que la casa exclusiva casa de la animadora fuera allanada por funcionarios de la PDI. Situación que no tendría para nada contentos a sus vecinos, quienes de nuevo tendrían problemas con ella.

Así es como lo contó Adriana Barrientos, quien en el más reciente capítulo de Zona de Estrellas, aseguró que la policía se equivocó al momento de revisar las pertenencias de Tonka Tomicic, ingresando en un primer momento donde un vecino.

«Van a la bodega de ella y me creerán que la PDI se equivocó y, ponte tú, la bodega de Tonka era la número 80 y la PDI abrió la número 81» aseguró la Leona en el espacio de farándula.

Siguiendo por esta línea, Adriana Barrientos comentó que esta situación habría dejado más que molestos a sus vecinos. «Hay varias personas que, debido a lo que pasó con Tonka en su condominio, están vendiendo las casas y trasladándose a otros lugares, porque el condominio de ella está con demasiada tensión, exposición».

No es la primera vez que Tonka Tomicic tiene problemas con sus vecinos

Hay que recordar que unos meses atrás, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Tonka Tomicic ya habría tenido problemas con sus vecinos en ocasiones anteriores, pero por otros motivos.

Resulta que durante un live, contó que una mujer se le acercó en un mall de barrio alto para contarle que «yo vivo en el mismo edificio de la Tonka y todos los vecinos estamos aburridísimos, porque ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, ella quedó super cubierta».

Siguiendo con el relato, Gutiérrez afirmó que la mujer le contó que «hicimos denuncias y todo pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella… no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes». Además indicó: «Los vecinos estamos aburridos de ella porque además tiene gatos».