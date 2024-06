¡Remezón farandulero! Tonka Tomicic declara como imputada por caso relojes

Una noticia de impacto se dio a conocer en el mundo de la farándula durante las últimas horas. Pues este lunes Tonka Tomicic debió asistir hasta la Fiscalía Local de Pudahuel, con el fin de declarar como imputada en el marco del caso relojes.

De acuerdo a la información obtenida por Meganoticias, esto se lleva a cabo frente a la investigación en contra de su exesposo, Marco Antonio López, más conocido como Parived, a quien formalizaron por asociación ilícita, receptación aduanera, receptación de especies y delitos tributarios.

Frente a esto, es que hay que señalar que una de las aristas que maneja la policía frente al caso relojes, es que Tonka Tomicic habría estado en conocimiento de los delitos de su en ese entonces marido. Ya que este utilizó cheques firmados por ella para comprar las especies.

¿Qué pasó con Tonka Tomicic y el caso relojes?

Hay que recordar que este caso explotó en enero del 2023, cuando la Policía de Investigaciones (PDI), llegó hasta el exclusivo condominio donde vivía la pareja, para hacer un allanamiento, incautando varias pertenencias, entre las que se encontraban 35 joyas, un reloj Rolex, un computador, entre otros.

Es en este contexto que, previo a esto, Tonka Tomicic le dio una entrevista a Pancho Saavedra, revelando. «Fue un golpe muy fuerte… estar del otro lado, estar expuesta. Uno no está acostumbrado, pero vivirlo fue muy impactante (…) decían que yo estaba involucrada en cosas horribles, pero yo no he hecho nada. No he hecho nada horrible».

«Guardé silencio porque pensé que todo iba a ir mucho más rápido, que las cosas se iban a aclarar y tomar un camino judicial… pero no ocurrió. Guardé silencio pensando en esperar y también dije ‘para qué me voy a involucrar en una carpeta, una investigación que fue filtrada’ (…) En esta investigación que aparece en los canales aparecen 7 mil personas, entre ellas mi marido», continuó.

Por último, Tonka Tomicic afirmó que «si tú me dices si soy inocente… no he cometido delito alguno, no he hecho nada malo. Tengo mi conciencia tranquila».

Noticia en desarrollo…