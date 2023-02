«¡Váyanse a la ctm!»: DJ Méndez deja la escoba con furioso descargo

Uno de los que de seguro no la pasó para nada bien en el Día del Amor fue DJ Méndez, quien en pleno 14 de febrero usó sus redes sociales para mandar unos cuantos recados.

En este sentido, a través de su cuenta de Instagram contó que se había sentido usado por personas a las que alguna vez las consideró como amigos, lo cual según su potente descargo, todo terminó mal.

DJ Méndez y su furia desatada

Por medio de su perfil de la ya mencionada red social, el intérprete de «Lady» sin ningún tipo de atado dejó caer una fuerte arremetida en contra de su círculo cercano, dirigiéndose principalmente a quienes lo exprimieron y utilizaron para beneficio de ellos.

De partida, escribió: «Solo pasar a decir que todas las personas que se aprovecharon (en todo sentido) de mí, están eliminadas para siempre!!! Víboras de mierda!!! Solo les gusté cuando tenía dinero».

Acto seguido, se lanzó sin tapujos: «Pero sin dinero no serví!!! Aunque tomaron y gozaron conmigo, no les serví para nada. Ahora les pasé toda mi plata y eso les sirve bastardos!! Váyanse a la ctm!!! Les serví para pagarles sus cuentas, todas sus cosas, ahora que me parta un rayo!!! Eliminados para siempre!!! y tratándome de borracho, pero en todas tus fiestas te serví como borracho».

Para así cerrar dejando otro palito. «Y todos los que les pagué sus cuentas, espero que estén bien y no me llamen. Y créeme que no iré a tu casa!!! Nunca más!!!».

Las disculpas de Méndez

Tanta fue la repercusión que generaron dichos mensajes, que a DJ Méndez no le quedó de otra que salir al paso y pedir disculpas a través de un video. «Estoy pésimo, me siento muy mal, iré directo al grano. Ayer subí una historia con mucha rabia, muchísima rabia. Era un día malo, y tuve la mala idea de subir esta historia, donde ciertas personas se sintieron atacadas y no era para esas personas».

Pero esto no fue todo, ya que también compartió sentir: «De verdad me siento pésimo, no sabía cómo más pedir disculpas, porque a las personas que sí iba el mensaje, ni siquiera vieron el mensaje», confesó.

«Se enredó todo, una discusión que venía trayendo con otras personas, de verdad, todo mal. Mil disculpas y quería hacerlo público en mi propio Instagram, porque fue aquí donde lo publiqué. Estoy muy triste por eso, de verdad son sinceras mis disculpas, espero que las acepten estas personas, en especial las que más quiero», cerró.