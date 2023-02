Hasta con examen de ADN: Así descubrió la Dra. Carolina Herrera que le eran infiel

La noche de este martes se estrenó el último capítulo de ‘Juego Textual’, donde la invitada fue la dra. Carolina Herrera, quien ganó popularidad durante la pandemia, cuando estuvo invitada a varios programas de televisión para hablar de los cuidados que había que tener con el Covid-19.

Y sin duda que uno de los momentos que más llamó la atención, es cuando la profesional dio a conocer la particular forma en la que se enteró de la infidelidad por parte de su esposo.

«Teníamos un correo en común, y recibo un mail que dice ‘Estimado doctor, lamento lo que ha pasado con el pasaje de la doctora, nos vemos’. Y la doctora no era yo», confesó Carolina Herrera. Luego encontró nuevas pruebas, unos pelos rubios en su auto, y decidió hacerles un examen de ADN para confirmar sus sospechas.

Cuando finalmente encaró a su esposo, lo hizo de un modo muy peculiar. «Una mañana, a las 7 AM, en mi casa tomo el auto, un jeep, y le digo ‘¿Andas con otra persona?’, me dice ‘No’, y yo retrocedo el jeep y lo choco contra el pilar de mi casa. Le digo ‘Dime la verdad’, ‘No, no ando con nadie’, marcha atrás de nuevo, segundo choque. Tercera vez, ‘¿Andas con alguien?’. ‘No, y te estás portando de una manera muy rara’, me dice. Le digo ‘A las 6 de la tarde todas tus cosas van a estar en la vereda, y el lunes nos vemos en el abogado’», narró.

El regreso del amor entre Carolina Herrera y su marido

«Ahí te das cuenta de lo que significa la palabra traición. Nosotros estuvimos separados 13 años en los que yo no contesté el teléfono en mi casa para no escuchar su voz (…) Una de mis estrategias en la vida fue que jamás se hablara de él en la casa, él no existía. Él iba a buscar a los niños para llevarlos al colegio y no cruzábamos la mirada», dijo Carolina Herrera.

Pasaron 13 años sin tener contacto, hasta un día en que la doctora sufrió un choque automovilístico, y él fue la única persona que pudo ir a buscarla y ayudarla. Ella aprovechó la oportunidad para pedirle que de una vez por todas se divorciaran, y él aceptó.

Justo cuando estaban en eso, se celebraron los 30 años de la escuela de medicina donde se conocieron, y él se ofreció para llevarla al evento en su auto, dado que el de ella estaba chocado. «Por primera vez en 13 años nos sentamos, hablamos, y nuevamente me enamoré de él exactamente como la primera vez», contó.