Todo por ti: Este es el especial invitado de este domingo

La noche de este domingo se estrena un nuevo capítulo de ‘Todo por ti’, en el que Cecilia Bolocco podrá conversar con uno de sus grandes amigos, el actor Felipe Izquierdo, quien también aprovechará de homenajear a su madre, Amelia Correa.

El intérprete de la recordará ‘Elvira’ partirá rememorando su amistad con los hermanos Nicolás y Fernando Larraín, que proviene desde antes que nacieran incluso. «Mi mamá era una gran amiga de Sonia de Toro, trabajaban juntas en el Banco Central cuando solteras. Después, mi mamá conoció a mi papá, ambas amigas se casaron y en la medida en que tuvieron hijos nos fueron presentando», revelará, señalando que su amistad con los Larraín «fue un volcán de energía positiva» para él.

Izquierdo también recordará e ‘Todo por ti’, el nacimiento de uno de sus personajes más recordados, como uno de los románticos motorizados de ‘Corazones Service’, sketch protagonizado junto a Fernando Larraín en ‘Mediomundo’ y que luego pasó a ‘Venga conmigo’.

«Un día llegamos donde Andrés Rillón y le dije que a mí me producía mucha risa la serie ‘CHIPs, Patrulla Motorizada’, porque las motos van siempre juntas, doblan juntas y todo. Y Andrés me dice ‘Está perfecto, pero que sean mensajeros del amor’, y ahí empezamos a hacerlos», rememorará.

Felipe Izquierdo se confiesa en ‘Todo por ti’

A la hora de hablar de su familia en ‘Todo por ti’, Felipe se referirá a su hijo mayor, Felipe, que padece de sordera debido a una hipoacusia bilateral severa. «Él es la representación viva de todos los miedos, los talentos y las inseguridades mías. Y es la persona con la que más convivo (…) Vivir esto es muy potente y muy positivo. No agradezco la enfermedad, pero siento que me ayudó a sacar lo mejor de mí y me ayudó a estar con él en el momento en que me necesitaba», dirá.

A propósito de ello, Cecilia contará que el año 2001, mientras Felipe vivía el duro tratamiento de su hijo, ella sufría la detención domiciliaria de su entonces esposo, Carlos Menem, en la quinta Don Torcuato. Ante eso, asegurará que una de las pocas cosas que la hacía feliz era la correspondencia con su amigo Felipe, e incluso leyó una de los correos que le envió.

«Mirando el pedacito de cielo que alcanzo a ver desde esta ventana con barrotes, me siento absolutamente feliz de saber que estás ahí. Tengo un maravilloso pretexto para levantarme porque sé que todos los días leerás mi mensaje», reza parte de una de las cartas que Bolocco le enviaba a Izquierdo desde su encierro.