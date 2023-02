Karol G y Romeo Santos dejan la grande con su nuevo tema «X Si Volvemos»

No cabe duda que Karol G y Romeo Santos dejaron la grande, luego de que se anunciara el estreno de su primera colaboración: ‘X Si Volvemos’, la cual es el nuevo single de su recién confirmado nuevo disco ‘Mañana será bonito’, que ya tiene vueltos locos a sus fanáticos.

Producido por Ovy On The Drums y compuesta por ambos artistas y Kevyn Mauricio Cruz, ‘X Si Volvemos’ da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos.

Mientras cantan, «Con eso nos vamos, pero antes de irnos. Vamos hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos», sobre un ritmo contagioso, la canción sin duda capturará a su actual y a nueva audiencia. La producción afirma aún más la versatilidad de Karol G mientras continúa colaborando con artistas icónicos de diversos géneros.

La canción llega poco después de que la ganadora del Latin GRAMMY anunciara su cuarto álbum. El anuncio del lanzamiento estuvo acompañado de un corto video alegre en el cual al Karol sentirse triste llama al servicio atendido por niños, que le dan indicaciones para ser feliz. Representando un tiempo difícil e íntimo en su vida, el título del álbum deriva de una frase que se repetía a sí misma cuando las cosas no iban tan bien, ‘Mañana Será Bonito’.

El exitoso año de Karol G

‘X Si Volveos’ es el primer lanzamiento de Karol G en 2023, después de un año impactante en 2022. Su sencillo anterior, ‘Cairo’, superó los 100 millones de reproducciones en Spotify, marcando su canción número 36 en alcanzar este logro y recibió 3x platino certificación en EE.UU de RIAA. Antes de eso, ‘Gatúbela’ acumuló más de 200 millones de reproducciones en Spotify.

Más allá de su popularidad en los servicios de Streaming, la Bichota también se coronó con la gira norteamericana más taquillera de una artista Latina en todo los tiempos y clasificó en la lista de Pollstar de las 10 giras más exitosas en el mundo con su «$trip Love Tour».