Simón Oliveros tras su arribo a TVN: «Es un contraste a lo que estaba viviendo en Mega»

Tras su sorpresiva salida de Mega, canal donde estuvo por 12 años, Simón Oliveros se instaló de inmediato en TVN, sitio en el cual ya lleva dos días, incluso asumiendo el rol de animador en la jornada de este jueves en el Buenos Días a Todos.

Hecho que generó más de alguna sorpresa en los televidentes, quienes no esperaban para nada ver al comunicador conduciendo el programa matutino de la señal estatal. En este sentido, en la mañana de hoy, el periodista lanzó a modo de talla: «Un saludo grande a Gino Costa, que hoy decidió cambiarse de casa… cuando hay más pega en la televisión».

Luego de su llegada al mencionado canal, Simón Oliveros aprovechó de hablar con Página 7 sobre sus primeros días y las impresiones que ha tenido en el comienzo de su aventura en la nueva casa televisiva.

La comparación entre Mega y TVN

En este sentido, partió expresando lo contento que está por el cambio, puesto que «estaba buscando este respaldo institucional a mi figura».

Siguiendo en esa línea, dio más detalles con respecto a su rol. «Yo me sumo como al área de talentos del canal, entonces estoy dispuesto a hacer cualquier proyecto que salga, a lo que venga. TVN es una estación que está haciendo cosas para salir del lugar donde está, por lo que tengo oportunidades».

Bajo este contexto, aprovechó de comparar las oportunidades que le dieron en su antigua estación con la actual. «Es un contraste a lo que estaba viviendo en Mega, porque quería la posibilidad de hacer otras cosas, pero no estaba el espacio, pero la salida del Meganoticias Amanece fue el gran detonante para mirar para otros lados».

Por otro lado, dejó en claro que por ahora estará enfocado solamente en Buenos Días a Todos. «Yo no llego al área de prensa, salió por ahí eso, pero no es verdad. Mi contrato dice: periodista, conductor. Por eso voy a hacer móviles, pero con el perfil de que sea un animador más en terreno».

¿Cómo se ha adaptado?

En conversación con el medio ya citado, también habló sobre como se ha ambientado en las instalaciones de TVN, por lo cual aprovecha de bromear con el porte del sitio, afirmando que «he caminado más que kung fu».

«El Torito ha sido mi guía, me ha mostrado todos los rincones del lugar, y cada persona me va contando algunos atajos. Es un canal cargado de historia, y me he ido encontrando con amigos en cada uno de los pasillos, pese a lo grande que es, así que bien contento», comentó.

Y para cerrar, aclaró que su rol como animador del «matinal de Chile» seguirá hasta hasta el termino de esta semana. «Voy a estar el viernes, sábado y domingo, pero el lunes ya me voy a Viña para una completa cobertura al Festival», reveló.