«No entiendo por qué la comezón»: Sergio Lagos sobre famosos que se bajaron de la Gala de Viña

¡La cuenta regresiva acabó! Este viernes 17 de febrero se dará el puntapié inicial al esperado certamen con la Gala del Festival de Viña del Mar. La cual tendrá más de algunos cambios con respecto a las ediciones anteriores.

Y es por ello, que el evento ha estado rodeado de polémicas, puesto que varias figuras nacionales han optado por no participar. Las razones que más se repiten tienen que ver con la vestimenta, que a la hora de elegir produce más de algún dolor de cabeza. Esto teniendo en cuenta los nuevos requisitos, como la sustentabilidad y el reciclaje, los cuales tienen que ir de la mano con el «outfit».

La reflexión de Sergio Lagos sobre las bajas de la Gala

En este contexto, el reconocido animador Sergio Lagos aprovechó de dar su opinión en conversación con el medio La Hora. «Me parece bien. Me parece que no era un tema para asustarse, no era un tema de que ‘ya no se puede ir’».

Siguiendo en esa línea, el rostro de Canal 13 complementó cuestionando a los famosos que no participarán: «No entiendo por qué la comezón. Porque finalmente a lo que están invitando es a ocupar un guiño creativo, más que urgentemente tener un atuendo que sea todo lo que el titular propone».

Por otra parte, defendió los cambios que se realizaron en esta nueva versión, argumentando que se dio «intentando evitar algo que a mí me parecía un poco feo. Esta cosa del vestido súper de marca, súper inaccesible, la joya que más que su belleza, era cuánta plata hay en la piedrita, toda esa cosa media arribista yo creo que es bueno que retroceda un poco, porque a veces es violento».

Y para cerrar, afirmó que «la elegancia no tiene que ver con lo caro», señalando que la Gala de Viña los invita a «acomodarse a un mundo que también exige una mirada distinta».