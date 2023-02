«Siempre me abrieron las puertas»: Tony Angel no contuvo su cariño en su visita a Radio Corazón

Durante el medio día del pasado jueves 16 de febrero recibimos al reconocido cantante Tony Angel, quien estuvo conversando con nuestros queridos Pato Torres y Julio Stark.

El artista que cuenta con una importante trayectoria musical de 30 años, y durante esos años ha sido un especial invitado de Radio Corazón. El trasandino es uno de los pioneros de la cumbia en su país y ha logrado triunfar en el nuestro.

Siempre recordado por haber sido el vocalista de la histórica banda “Potencia”, y ahora un destacado solista, vuelve a Chile con nueva música. Recordemos que el artista cuenta con diferentes éxitos, tales como: ‘No te marches’, ‘Cuánto te amo’, ‘Quédate aquí’ y ‘Mi gran amor’, entre otros.

Su cariño por Radio Corazón y Chile

En el minuto que nuestro querido invitado llegó al estudio señaló: «No quería faltar en La Número Uno«. Pues tras años de sonar en Radio Corazón, Tony Angel ya es de la casa y nuestros locutores no dudaron en recibirlo con toda la calidez.

«Yo puedo faltar a cualquier radio pero a Radio Corazón jamás, porque es mi suerte«, aseguró. «Desde 1998 que hago entrevistas en esta radio».

«Muchas gracias queridos amigos por darme esta oportunidad. Un saludo a toda la audiencia de Arica a Punta Arenas, que nos están escuchando en todo Chile», no dudó en expresar nuestro invitado.

El cantante no contuvo su emoción de estar de regreso en nuestro país. Y señaló que conoce prácticamente cada rincón del territorio nacional y que le encanta estar acá. «Estoy sacando un disco nuevo, estoy muy contento, muy agradecido«.

«Es que sinceramente no tengo como pagar son más de 25 años que vengo a este país y siempre me recibieron del a mejor menar, siempre me han brindado un cariño impresionante», recalcó.

«La verdad es que uno es súper agradecido y estoy feliz de estar acá, siempre quiero estar en Radio Corazón«, destacó emocionado.

«Siempre me abrieron las puertas, desde cuando nadie me conocía, porque hoy es fácil hoy todos te quieren tener», el interprete no contuvo su cariño, y nosotros no nos vamos a contener al darle las gracias por mantener ese aprecio y especial relación con nuestra radio y sus locutores.

Su nueva música Tony Angel

El interprete continuo entregándonos algunos detallitos sobre su nuevo trabajo. Como les habíamos comentado hace unos días, el argentino llega a nuestro país para promocionar su disco más reciente como solista.

Tony Angel nos contó que su nueva canción es de el gran autor argentino, Nestor Gonzales quien ha escrito para una serie de reconocidos artistas a nivel internacional. Y que en el momento en que le mostró la canción pensó en seguida en su señora, por la romántica letra. Así que a raíz de eso la convenció para ser la protagonista del vídeo musical.

El artista no dudó en destacar que el es bastante serio con su música, pues se aleja de la imagen del cumbiero ‘mamarracho’. «Yo soy como un Luis Miguel cumbiero. Serio para cantar, el tipo buena ropa y zapatos. Canto cumbia pero seriamente»

Ahora, también nos comentó que ha tenido gran éxito en Argentina, posicionándose arriba en las listas.

Tony Angel y la cumbia chilena

Sin duda, con una trayectoria de 30 años, el interprete ha sido una inspiración para varios artistas de la cumbia. Esto tanto en música como en imagen.

«Cuando nosotros llegamos acá con la cumbia argentina, acá no estaba Américo, Noche de Brujas, La Noche. Muchos de los grupos argentinos fuimos referentes«, señaló.

«Hace unos años atrás me dieron un galardón en Movistar Arena, me invitaron mis amigos de Noche de Brujas», esto como reconocimiento por su carrera y todo lo que ha brindado al genero.

«Yo soy amigo de Canela como de Américo, gente que hace una cumbia espectacular y un nivel altísimo. Es más, yo lo digo en todos lados, han superado al cumbiero argentino«, no dudó en señalar.

«Porque hoy ver a Noche de Brujas es una orquesta como la que usa Rubén Blades, Willie Colón o Marc Anthony, un nivel espectacular. Lo mismo Américo» , agregó.

Posteriormente destacó: «Eso me encanta a mi, porque vi el crecimiento de la cumbia chilena. Ver como fue creciendo y en argentina fue bajando«.

Su opinión de la música urbana

Respecto al crecimiento que ha tenido la música urbana en latinoamerica, el interprete señaló que es un cambio generacional. Que la músca evoluciona y va cambiando, son estilos diferentes. «Es algo raro, son las nuevas generaciones. Capaz que los artistas antiguos de los 80 nos veían raro a nosotros», comentó.

«Con lo que no estoy de acuerdo mucho, es con la apología de la droga, para nada. Yo soy cristiano…creemos que la vida hay que vivirla de una forma recta», comentó con toda honestidad. «Entonces la apología de la droga y el delito, la cosificación de la mujer, no estoy de acuerdo. Pero como digo siempre, el sol sale para todos».

En esa línea comentó, además: «Lo que a mi me choca un poco es la letra. Por que en el caso mio siempre fue cantarle al amor, a la mujer, ‘que linda que sos mi amor’«.

Agregó: «Hay generaciones de más pequeños que escuchan esas letras. A mi gusto, no me gusta el mensaje, pero nadie puede negar el éxito que tienen»

Posteriormente señaló que en su última canción, experimentó un poco con el genero urbano, pues al ser un disco 2023, sus productores y él buscaban que sonara moderno. «Nadie puede negar que el trap esta copando toda America«, aseguró.