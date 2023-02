Carla Jara vuelva a la TV con programa por el Festival de Viña

El inicio del 2023 no resultó el mejor para Carla Jara, pues a través de Instagram, la comunicadora informó que tras hacerse un tratamiento de fertilización in vitro, perdió el embarazo que estaba esperando junto a nuestro querido Francisco Kaminski.

«Somos miles las mujeres que luchamos por ser mamás, algunas lo logran y otras van quedando en el camino como nosotros, nadie entiende el dolor que se siente…», es parte de lo que mencionó en ese momento junto a un video que registro del proceso.

Pero ya pasado un tiempo de este difícil momento, Carla Jara está retomando de a poco sus labores, por lo mismo que recientemente anunció en Instagram que estará de vuelta a la televisión por una situación muy especial.

Resulta que en el marco del Festival de Viña, partiendo por la Gala del evento, denominada ‘Noche Cero’, la chiquilla se sumará al espacio de TV+ ‘Sígueme y te Sigo’, como panelista, para comentar los distintos aspectos.

«Hola mis bellezas!!!! Les cuento que estaré desde mañana en viña para mostrarle todo lo que está pasando por estos lados!!!! Los espero mañana en @siguemeytesigotvmas», escribió Carla Jara para acompañar el registro donde se muestra este nuevo proyecto.

La particular anécdota de Carla Jara

Hay que mencionar que con este anuncio, Carla Jara compartirá labores con su esposo, Francisco Kaminski, con quien lleva una larga relación, pero que al parecer no comenzó de la mejor forma posible.

Resulta que recientemente contó su experiencia sobre la primera cita de ambos. «Primero fuimos a tomar algo con unos amigos de Kami que nunca más vimos, por supuesto, no me interesaba. Me cayeron mal desde el primer momento, desubicados con la conversación, hablando de la ex de Kami, de ahí todo partió mal».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que cuando le pidió que se fueran, la cosa terminó para peor. «Kami va saliendo o subiendo al ascensor, ya no me acuerdo bien, se tropieza y se saca la mugre. Cuando se para, se hace así (tapa los dientes con la mano). Yo le digo ‘¿qué te pasó?’, ‘no nada’, ‘¿qué te pasó? ¿Se te salió un diente?’. Y me dice ‘se me quebró’».