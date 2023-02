«No me presto para chismes»: Raquel Castillo confirma candidatura a reina del Festival de Viña

Ya comenzó febrero, lo que significa que cada día estamos más cerca de una nueva edición del Festival de Viña, lo que también incluye la carrera por convertirse en la reina del certamen, la que en esta ocasión al parecer se viene bastante jugada.

Esto, porque recientemente se dio a conocer que ni más ni menos que Raquel Castillo tiene planeado lanzarse como candidata para llevarse la preciada corona. Así es como lo reveló en conversación con Página 7.

La «mujer de las cinco mil imitaciones», confesó que «la verdad es que me motivaron otras personas. Un amigo me dijo que me postulara, que iba a ser entretenido», además de asegurar que ya tiene varios auspiciadores en la comuna.

Siguiendo por esta línea, Raquel Castillo agregó: «Siento que hay que ponerle ganas, siempre la tercera es la vencida. Da lo mismo lo que piensen los demás». Mencionando también que su candidatura la ayudará con otros proyectos personales. «Voy a poner una fundación, y como tengo el canal de YouTube y mi programa radial, yo creo que nunca está de más».

Raquel Castillo y su candidatura a Reina del Festival de Viña

Por otro lado, la chiquilla reveló al medio antes nombrado que busca llegar a canales o radios de escasos recursos. «Además, tratar de visitar los asilos, y lugares donde estén los adultos mayores. También quiero intentar comunicarme con algunos políticos, y ver qué podemos hacer para ayudar a Chile, porque con tantos inmigrantes en el país, ya se ha convertido en un problema».

Junto con esto, Raquel Castillo evitó referirse a otras famosillas que también han mostrado interés en postularse, como Tita Ureta, Naya Fácil o Reina de Chile. «Hay algunas que conozco, y otras que no ubico. Además, no es bueno hablar de otras personas si no están para defenderse. No me presto para chismes».

«Todo bien, me da lo mismo quién quede o quién gane, creo que no voy con esa mentalidad» agregó la futura candidata a Reina del Festival de Viña.

Ya para cerrar el tema, Raquel Castillo mencionó que no sabe nadar, así que espera darle una vuelta al piscinazo. «Me he ahogado en el mar y en el río de la región de Valparaíso. He tenido amargas experiencias, pero sí, no está de más intentarlo».