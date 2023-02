Millaray Viera y por qué no habla de su padre: «Hay mucha gente que no entiende»

No cabe duda que en el último tiempo, Millaray Viera se ha convertido en una de las animadoras más queridas de la televisión nacional, por lo que el público siempre está más que atento a sus próximos pasos tras su salida de CHV.

Es en este contexto que la comunicadora será la protagonista del próximo capítulo de ‘Todo por ti’, donde conversará de distintos temas junto a Cecilia Bolocco, además de homenajear a su madre, la conocida modelo Mónica Aguirre.

Pero Millaray Viera no solo hablará de su mamá, sino que también de su padre, Gervasio. Hay que recordar que el cantante uruguayo nacionalizado chileno, falleció hace más de 30 años, en 1990 en circunstancias que muchos siguen cuestionando.

«Yo nunca me había cuestionado el cómo había partido mi padre, ni mucho menos», comenzó relatado de acuerdo a lo consignado por Radio Concierto. Siguiendo por esta línea, agregó que «Y un compañero me hizo un comentario y ahí me di cuenta de que no lo sabía».

«Hay mucha gente que no entiende por qué yo no lo hablo públicamente, pero tiene que ver con eso, solo con eso, porque es difícil hablarlo públicamente», reconoció Millaray Viera con relación a su padre.

La salida de Millaray Viera de CHV

Como te lo mencionamos anteriormente, la también cantante estuvo en el centro de la noticia, luego de que confirmara su renuncia a Chilevisión, donde lideraba los programas ‘Yo Soy’ y ‘Sabingo’.

Frente a esto es que Juan Pablo Queraltó, compañero de Millaray Viera, señaló que «Fue una decisión que a mí me impactó, me dio mucha pena. Llevábamos cuatro años trabajando juntos y los dos imaginábamos que íbamos a seguir creciendo como dupla».

«Pero nada, son decisiones que fueron tomadas en conjunto entre ella y el canal. Y ahí uno no tiene mucho que opinar, solamente apoyar (…) Estoy seguro de que Millaray pronto nos va a sorprender con la noticia sobre el canal al que se va a ir. Ella es una tremenda comunicadora, súper trabajadora y muy querida por el público» continuó.