Alex Gárgolas enfurece las redes tras burlarse de los damnificados por incendios en Chile

¡Otra vez! El reconocido productor musical Alex Gárgolas nuevamente desató la furia de los chilenos. Pues ahora no encontró una mejor idea que burlarse del complejo momento que atraviesa el país, debido a los incendios forestales que han estado afectando a la zona centro sur.

Recordemos que la relación entre el puertorriqueño y Chile no es la mejor. Todo esto se remonta a mediados del pasado año, cuando Gárgolas iba a hacer un disco solamente con artistas urbanos nacionales.

Tras esto, el productor a través de sus historias señaló que los cantantes chilenos no se escuchaban en el extranjero, por lo cual él dijo que los iba a poner a ganar dinero y a sonar en todo el mundo, restándole el merito a cada uno de ellos. En este sentido, las declaraciones provocaron una serie de reacciones y comentarios, tanto de los fanáticos del movimiento como de los exponentes del mismo, donde uno de ellos fue Pablo Chill-E, quien sin pelos en la lengua y en otras palabras, lo mandó a la punta del cerro, además de señalar que no necesitaban una ayuda externa para poder surgir.

La burla de Alex Gárgolas

En este contexto, Alex Gárgolas cada cierto tiempo se acuerda de Chile, y ahora no fue la excepción.

A través de una transmisión en vivo, el puertorriqueño se lanzó en picada en contra de los artistas nacionales. Pero esta vez no se quedó ahí, sino que también se burló de los damnificados que están sufriendo con los incendios forestales.

Mientras se llenaba de comentarios de chilenos, lanzó su primera declaración. “Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, po’”.

Acto seguido, añadió: “Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, po’”.

Bromita que no tardó en provocar una lluvia de comentarios por parte de los seguidores, quienes llamaban a reportar su cuenta, además de aprovechar la instancia para dedicarle un par de improperios.

Siguió disparando…

Por si fuera poco, por medio de sus historias, siguió mandando recados a los usuarios chilenos, según pudo rescatar la cuenta de Instagram Biitchpostingcl.