Emilia Daiber reflexiona sobre las críticas por reemplazar a Millaray Viera

Hace solo unas semanas Emilia Daiber asumió su nuevo rol en televisión como parte de ‘Sabingo’ y ‘Yo Soy’. Ambos programas eran animados por la animadora Millaray Viera, provocando que inevitablemente ambas se vieran expuestas a una serie de comparaciones de parte del público.

Recordemos que Viera, se despidió de ‘Sabingo’ a finales del año pasado. Esto tras anunciar que no renovaría contrato con la casa televisiva. Posteriormente, se confirmó su retiro definitivo de la conducción del programa de imitadores un hecho bastante comentado por el público y los medios.

Respecto a este último, la actriz habría dejado unos cuantos capítulos grabados, los cuales llegaron a su fin hace solo un par de semanas, dando paso a la animación de Daiber. Este hecho habría provocado un gran impacto en los televidentes, de modo que las críticas y comparaciones no tardaron en llegar.

Frente a esto, Emilia Daiber finalmente se sinceró y comentó cual es su postura frente a estos constantes comentarios.

Emilia Daiber se sinceró sobre su rol en CHV

En primer lugar en conversaciones con Publimetro, señaló : «De verdad, y de corazón lo digo, ella es una gran amiga, la quiero muchísimo y la admiro profundamente. En términos laborales, creo que es una mujer tremendamente profesional, que ha tenido un recorrido gigantesco», refiriendose a Millaray.

Posteriormente, respondió a como se sentía frente a la avalancha de comparaciones que ha estado recibiendo: «Si bien las comparaciones son inevitables, creo que es parte del trabajo. Hay que aceptarlas y seguir trabajando, dando lo mejor de uno«.

Mientras que sobre la relación que mantiene con su casa televisiva actualmente, la animadora agregó «CHV ha sido mi casa televisiva hace años y no tengo más que palabras lindas y de agradecimiento. Sobre todo para los equipos que hay detrás, que son fascinantes y maravilloso».

Además, agregó: «He hecho una carrera que va de a poco. En ese sentido, me alegra mucho que sea así, porque de manera paulatina me permite aprender y crecer. Estoy muy contenta, porque siento que las cosas se han dado no por casualidad».

Finalmente comentó: «Si no que por un trabajo en equipo, que requiere constancia y personas que te puedan ayudar e impulsar a llegar a distintas posibilidades en el trabajo».