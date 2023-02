Pablo Chill-E arremete en contra de Alex Gárgolas tras burlas por incendios: «Ojalá se te queme la casa»

Fiel a su estilo, el cantante urbano Pablo Chill-E no tuvo atados para referirse y hacer pebre a Alex Gárgolas tras burlarse de la compleja situación que atraviesa nuestro país.

Para entrar en contexto, hace unas horas el productor puertorriqueño lanzó una serie de comentarios ironizando con los exponentes del género chileno a través de una transmisión en vivo. “Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, po’”.

Pero no se quedó allí, sino que también se tomó para la risa el sufrimiento de miles de damnificados por los incendios forestales en la zona centro sur. “Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, po’”.

Dichos que no demoraron nada en generar diversas reacciones y comentarios, haciéndole ver lo mal que estaba, además de varios llamados a reportarle sus diferentes cuentas en redes sociales.

La brutal respuesta de Pablo Chill-E

Uno de los que no quedó ajeno a la situación fue Pablo Chill-E, quien tal como nos tiene acostumbrados, habló y atacó sin tapujos al productor de Puerto Rico, el cual desde hace un tiempo se ganó el odio de todos los chilenos.

En este sentido, el cantante nacional partió con todo a través de sus historias de Instagram. «Yo no soy de desearle el mal a nadie, pero Álex Gárgolas, hijo de la mara…,ojalá que se te queme la casa. Ojalá le pase algo a algún familiar tuyo».

Pero no sería todo, puesto que sacó todos sus chilenismos para expresar, lo que quizás, más de alguno le quiso decir. «Esta we… ya no tiene nada que ver con la música, con que la gente te tire la pelá, se burle de ti, eso ya no tiene nada que ver. Burlarte de la gente y de los incendios, esa we… ya es maldad, ojalá diosito te castigue».

«¿Cómo te vas a reír de gente que está perdiendo sus casas, gente que ha muerto?», agregó, cuestionando lo que pasa por la cabeza del productor.

Por otro lado, se refirió a lo «pesado» que es Gárgolas en su afán de seguir peleando y buscar conflicto. «Más encima nosotros nunca hemos dicho que somos mejores que los de Puerto Rico. Nosotros estamos agradecidos de los de Puerto Rico y que hayan hecho un género con el que ahora podamos también lucrar. Así que no sigas confundiendo las palabras de nosotros y diciendo lo que vo’ querí’ hacer pensar a la gente».

El premio de MagicenelBeat

Y para cerrar, por toda la cara le pasó el reciente logro del productor nacional MagicenelBeat, quien fue parte del álbum «Un Verano sin ti», el cual la noche del pasado domingo ganó un Grammy. «Por si no sabías, «Un Coco» de Bad Bunny, lo produjo el Magic que es chileno y hace poco se ganaron un premio. No sé qué premio, pero ayer se ganaron un premio y ese tema lo produjo un chileno, basura con… ¿Y vo’ qué hay hecho? No hay hecho ni una we… en todo este tiempo».

