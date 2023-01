«Otra se lo tira a la cabeza»: Gala Caldirola responde sin filtro a Luis Mateucci

En las últimas horas, quedó la grande en el mundo de la farándula, esto luego de que Luis Mateucci se lanzará con todo en contra de Gala Caldirola en ‘Sígueme y te Sigo’, contando un particular encuentro que habría tenido con la española.

Resulta que el ex chico reality contó en el espacio de TV+ que cuando coincidieron durante un carrete en una discoteque, cerca de las tres de la mañana, la chiquilla al parecer tuvo un «minuto de furia» en su contra.

«Era un cumpleaños en Amanda en la parte privada. Ya estaba terminando esta fiesta porque era tarde (…) me voy para la barra y estaba con el teléfono en la mano. Se acerca (Gala) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal», señaló Luis Mateucci.

Tras esto, el modelo aseguró que se armó la mocha cuando supuestamente rechazó el regalo de Gala Caldirola. «Me quiere dar la rosa y le digo: ‘Gala. ¿Hace falta?’. De verdad, siempre le tuve buena, le guardo un cariño (…) Yo no quiero que ni se me acerque. Una persona que te demuestra esos sube y baja, a mí no me interesa ser su amigo».

Pero la cosa no queda ahí, ya que según Mateucci, todo habría escalado. «Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua…».

La respuesta de Gala Caldirola

Luego de que la historia del argentino se viralizara en varios portales, la propia Gala Caldirola se aburrió de todos los cahuines. Y según consigna La Cuarta, respondió con todo en una publicación donde se hablaba del tema.

«Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón» comenzó señalando. Siguiendo por esta línea agregó: «Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla. Ridículo».