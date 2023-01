«Cuando la dejan, se cuelga de mí…»: Luis Mateucci se va con todo en contra de Gala Caldirola

Hace unos días Luis Mateucci no contuvo sus palabras al hablar de Gala Caldirola en televisión, algo que la española no dudó en responder. Sin embargo, el trasandino parece querer quedarse con la última palabra a toda costa.

Recordemos que la semana pasada Mateucci fue invitado al programa ‘Sigueme y te sigo’, aquí confesó haber vivido un incómodo momento con su ex compañera de reality.

Según las palabras del argentino, la influencer habría tenido un minuto de furia en su contra. «Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró con el florero, las rosas, con agua«, fue lo que comentó en ese momento.

Ante estas declaraciones, la española no tardó en responder. Pues ese mismo día la ex de Mauricio Isla, le respondió con todo. «Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón», señaló en primer lugar.

Pero no dudo en agregar: «Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla. Ridículo«.

Como muchos esperaban, el ex chico reality no se quedó callado. Pues en su ultima aparición en el programa ‘Sigueme y te sigo’, hablo nuevamente se su ex amiga.

Segundo round entre Luis Mateucci y Gala Caldirola

El modelo, se fue sin filtro en contra de su ex amiga. Soltó un comentario que definitivamente expuso el enojo que le provoco la respuesta de la española.

Luis Mateucci fue directo para responder durante su aparición en el programa de TV+. «No me estoy colgando de ella, ¿no será que ella se cuelga de mí?«, preguntó con ironía.

Sus respuesta no quedó ahí, pues no se contuvo al agregar «Cuando la dejan, se cuelga de mí porque él (Mauricio Pinilla) dijo que está completamente soltero«. Este comentario bajo el contexto de lo que declaró el ex futbolista en sus redes sociales.

El trasandino, remató su descargo mencionando «Flaca, ¡basta! Si la que se cuelga de todos los futbolistas sos vos, no busca otro rubro«.

Puedes ver el capitulo a continuación: