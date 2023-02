«Malditos conchetu…»: Faloon Larraguibel arremete sin filtro contra hombres infieles

Esta mañana, Faloon Larraguibel, tuvo un intenso momento a través de redes sociales. La animadora entregó una fuerte opinión sobre la infidelidad de parte de los hombres.

La ex chica Yingo, se dispuso a interactuar con sus más de 800 mil seguidores en Instagram. De modo que compartió una cajita de preguntas en sus historias, aquí no tardaron en llegar preguntas de todo tipo.

Si bien le llegaron preguntas de diferentes temas, hubo uno en específico que hizo estallar la indignación y furia de la animadora. Esto hasta el punto en que muchos usuarios especularon que se trataría de una experiencia completamente personal.

Faloon Larraguibel opina de la infidelidad

Todo inicio una de las tantas preguntas sobre infidelidad que le hicieron llegar a la animadora del matinal ‘Sabores’. La seguidora relató que pilló a su pareja revisando los perfiles de sus exes, algo que le generaba gran inseguridad, y queria saber si es una situación común.

Ante esto, Faloon respondió: «lo mejor es no meterse ahí porque el que busca siempre encuentra». Agregando, «Recuerda algo muy importante, el te puede engañar con 100 pero tu con 1 lo matas«.

Esta respuesta tan directa, desató que otros usuarios le hicieran llegar más preguntas de ese tipo. Cabe mencionar que la animadora de Zona Latina, no dudó en responder sin filtro y dar su opinión respecto a los hombres infieles.

Sin duda su respuesta impacto a muchos cuando una seguidores le preguntó: «¿Por qué crees tu que los hombres son infieles? El mio ha sido infiel y lo he perdonado mas que por amor por mis hijos…»

«Simplemente en su vida nunca existió el respeto por nada ni nadie, nunca vieron lo que es realmente el amor. Siguen el patrón de lo que siempre vieron en sus casas y como siempre lo vieron, piensan que está bien. La gran mayoría de las mujeres se quedan por los niños. Además de hueo… los malditos conchetu…«, arremetió son contenerse.

Sin duda sus fuertes palabras, han desatado algunos rumores respecto a la que sus palabras son algo personal. Muchos usuarios especularon que Faloon estaría teniendo algunos problemas en su relación. Sin embargo no hay pruebas que respalden estos rumores, pues la pareja se ve más feliz que nunca.