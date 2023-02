«Llegaba todos los días llorando a mi casa»: Actriz mexicana acusa de bullying a Cristián de la Fuente

A fines del año pasado, Cristián de la Fuente se vio en el centro de la polémica tanto en Chile como en México, esto luego de que lo pillaran a los besos junto a una desconocida chiquilla en un restaurante del país azteca, donde viajó sin su esposa, Angélica Castro.

Ya pasados unos meses, el chileno vuelve a la noticia, esto luego de que la conocida actriz, Karyme Lozano, diera una entrevista en la que no se guardó nada, revelando que sufrió bullying de su parte, cuando coincidieron en las grabaciones de una teleserie.

La polémica conversación de intérprete mexicana ocurrió en una entrevista con María Patricia Castañeda a través de YouTube. Pero la encargada de dar a conocer los dichos contra Cristián de la Fuente en nuestro país, fue ni más ni menos que Cecilia Gutiérrez.

Las duras acusaciones en contra de Cristián de la Fuente

«No voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello, sanando muchas cosas», comenzó señalando Karyme Lozano, de acuerdo a lo consignado por Tiempo X.

Es en ese momento que la conductora del espacio no dudó en preguntarle de vuelta «¿Estuvo tan fuerte?», frente a lo que la actriz sorprendió al relatar su incómoda experiencia trabajando con Cristián de la Fuente hace casi 10 años.

«Cómo te explico… Yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte…», indicó la mexicana

Tras esto, Lozano agregó que «sí sufrí bullying… La pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa… Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela».

La conocida actriz afirmó que le tomó cinco meses parar con los malos tratos, además de asegurar que todavía estaba sanando y que hay algunos detalles que no los hará públicos. «Hay personas que tienen esta dualidad, que pueden verse encantadores y de pronto tener la oscuridad».

Pero esto no es todo, ya que Karyme Lozano afirmó que en ese tiempo, Cristián de la Fuente intentó poner a mucha gente e incluso a los medios en su contra, por lo mismo que existirían varias producciones aztecas que no quieren trabajar con él.